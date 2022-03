Els sindicats veuen «insuficients» les propostes del Departament d’Educació i han amenaçat amb més dies de vaga.

Així ho van expressar ahir en un comunicat unitari després de les reunions mantingudes amb la conselleria en el marc de la mediació a Treball. En el comunicat, llegit per Marc Martínez en nom del comitè de vaga, van advertir que si no aconsegueixen els objectius proposats la vaga no s’acabarà el 30 de març. «No cedirem en les nostres demandes ni abandonarem la pressió al carrer», van alertar. També van afegir que no posaran data final al procés de negociació ni a l’escenari de mobilitzacions. Per la seva banda, el Departament d’Educació va assegurar que vol arribar «als acords que siguin necessaris». Les dues parts reprendran les trobades de mediació dilluns.

El comitè de vaga, integrat per sindicats, va demanar que el diàleg al qual es refereix el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, vagi acompanyat de «concrecions» per a materialitzar la reversió de retallades, la «dignificació» de les condicions laborals del personal docent i educatiu i la millora de les condicions de l’escola pública.

Per la seva banda, la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell, va explicar que ahir al matí es van fer noves propostes i condicions i la part sindical els va fer un retorn. «Seguim en aquest espai de diàleg», va sentenciar Collell, que també va matisar que «són moltes propostes i requereixen temps per anar parlant i buscant l’apropament». A més, va assegurar que estan satisfets d’haver tornat a seure per tercer dia i va remarcar que les trobades seguiran la setmana que ve -dilluns mateix- «i els dies que calgui». «No deixarem passar aquesta oportunitat, volem arribar als acords que siguin necessaris», va concloure.

Cap de les dues parts de la negociació va voler donar detalls del contingut de les reunions i els sindicats educatius es van limitar a llegir un comunicat sense acceptar la formulació de preguntes per part dels periodistes. Després d’aquesta tercera jornada sense acord, es mantenen per ara les dues jornades de vaga convocades, que se celebraran el 29 i el 30 de març. Els sindicats convocants de l’aturada, de la que ja es van fer tres dies, són USTEC, CCOO, UGT, Intersindical, Professors de Secundària, CGT i USOC.