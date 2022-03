Gairebé cent persones van donar sang ahir a Girona en la campanya organitzada conjuntament pel Banc de Sang i els Bombers. Segons fonts de l’organització, la jornada va ser un «èxit» tenint en compte que feia dos anys que no es podia fer per la pandèmia. Cal tenir present que els Bombers van ajudar a dinamitzar el dia amb diverses activitats, que van servir per atraure més participants. Divendres 15 d’abril, la plaça Catalunya tornarà a acollir una nova campanya en el marc dels actes de Setmana Santa. Des del Banc de Sang apunten que, malgrat l’èxit de la campanya a tot Catalunya, les reserves encara són molt baixes i no s’han recuperat des del Nadal. Actualment hi ha sang per cinc dies.