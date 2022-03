L’ajuntament d’Olot ha aprovat una ajuda de 40.000 euros per al Club Natació Olot per ajudar-lo a fer front a l’encariment dels costos energètics. L’alcalde, Pep Berga, preveu que properament s’hauran de concedir subvencions similars a altres entitats del municipi perquè no poden fer front a la factura energètic en l’actual context de preus. Sense aquestes aportacions públiques extraordinàries, algunes instal·lacions que donen servei a la població podrien tancar, adverteix el batlle.

«40.000 euros pot semblar un ajut important, però en el moment en el que el van plantejar, probablement els hi solucionava una mica les coses, però ara ja s’ha quedat absolutament desfassat amb l’augment del preu de la llum. Estem veient que a tot l’estat estant tancant piscines. A Olot encara no tenim piscina coberta municipal, i el CN Olot, ha donat servei a la ciutat, i en el moment que necessiten un cop de mà ens sembla que l’hem de donar», va dir Berga durant el ple municipal. L’alcalde va insistir que la voluntat del consistori és que totes les ajudes que es donen a les entitats siguin a través de bases de convocatòria de pública concurrència, però va advertir que «hi ha coses sobrevingudes i hem de decidir si hem de fer una aportació». En aquest sentit, va considerar que «si això de la llum continua com està anant, en veuran passar més d’una o de dos per aquest plenari, o ens haurem de resignar a que tanquin aquestes instal·lacions». Berga va posar l’exemple d’una entitat de la ciutat amb qui es va reunir dies abans: « Ens van explicar que el rebut de la llum que el febrer de l’any passat era de 400 euros, aquest any ha estat de 2.600 euros, i que això els ho obligaria a tancar. Com a ajuntament ens hem de plantejar si hem de donar un cop de mà quan el necessitin a aquestes entitats o deixar-les de banda i que hagin de tancar». Garrotxa Domus D’altra banda, el plenari de l’ajuntament va aprovar per unanimitat el conveni de desenvolupament del programa Hola Domus. Aquesta iniciativa té per objectiu lluitar contra el canvi climàtic a través de la rehabilitació energètica del parc d’habitatge El conveni suposa una aportació de 60.000€ a la Fundació EuroPACE per a l’exercici 2022. Des de GarrotxaDomus asseguren que aquests primers mesos de l’any 2022 s’ha experimentant un augment molt significatiu de l’ús del servei. Durant els dos primers mesos de l’any, l’Oficina ha atès 115 persones, el que representa un 60% més que el mateix període de l’any passat.