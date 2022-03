El ple de l’Ajuntament d’Olot va aprovar dijous passat per unanimitat una modificació de l’ordenança municipal de circulació que incrementarà la pressió policial sobre els camions «de pas» per la ciutat. D’aquesta manera, «queda prohibida la circulació de vehicles pesants amb una massa màxima autoritzada superior a les 7’5 tones, de 0 a 24 hores, en les vies públiques del municipi d’Olot». Queden exempts d’aquesta restricció els vehicles que tinguin destí o origen a empreses del terme municipal d’Olot o la resta de municipis de la Garrotxa. No obstant això, hi ha un elevat nombre de vehicles que no es veuen afectats per les restriccions d’acord amb la normativa de la Generalitat: els camions que transportin bestiar viu, productes periples, fruita i verdura fresca o els que realitzen transports especials i d’assistència que poden circular per qualsevol carretera del país.

Segons l’equip de govern, amb aquest canvi, que es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups municipals de l’Ajuntament d’Olot, «la Policia Municipal podrà exercir un millor control dels vehicles que circulen per aquesta tram de via incomplint les restriccions de mobilitat fixades per la Generalitat a la carretera de les Preses i de la Canya». La mesura afecta a tota la ciutat i respon a una de les accions acordades amb la «Plataforma No és un Vial és un Carrer» per pacificar el trànsit de camions per l’avinguda Sant Jordi. El regidor de Mobilitat d’Olot, Agustí Arbós, va explicar que «en cap cas volem perjudicar l’activitat econòmica i les empreses que pateixen les conseqüències de la falta d’una variant que eviti el pas de vehicles pel centre de la ciutat». Arbós va afegir que «el que no té sentit és que, per exemple, un camió de la Catalunya Central passi per Olot per anar a la Costa Brava en lloc d’utilitzar l’Eix Transversal o l’autopista». Patinets elèctrics Un altre aspecte inclòs a la modificació de l’ordenança municipal de circulació fa referència als Vehicles de Mobilitat Personal: els conductors han de portar casc de protecció homologat i llum blanca davant i llum vermella darrera. L’ajuntament recorda que, tot i que la conducció d’aquests vehicles no exigeix autorització administrativa ni assegurança obligatòria, quan es destinin a activitats comercials, caldrà la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil enfront de tercers.