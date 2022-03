Les agressions sexuals amb penetració també han viscut un creixement destacat a tot Catalunya, ja que les violacions denunciades s’han incrementat més d’un 57% en un sol any. Se’n van registrar 608 durant el 2021, quan l’any anterior s’havia tancat amb 387 denúncies. Aquest tipus de delicte també va viure un creixement a tot Espanya, però amb menor mesura (34,3%). El 2021 va tancar amb 2.143 casos.

D’altra banda, també s’ha de destacar que el total de delictes sexuals han patit una crescuda del 43% a tot Catalunya: se’n van denunciar 3.316 en un any. Una xifra que supera en més d’un miler les que hi havia el 2020, quan encara la pandèmia estava en un punt força més àlgid que l’actual. A escala espanyola, el conjunt de delictes sexuals també ha patit un augment, però de poc més del 29%. En total, la policia a Espanya va treballar el 2021 en 17.016 casos relacionats amb delictes sexuals. En aquest barem anual del Ministeri de l’Interior hi ha dades de tots els cossos policials.