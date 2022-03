Girona és la novena província d’Espanya on es van denunciar més violacions durant el 2021. Durant aquest període, es van conèixer 53 casos. Aquest tipus de delicte sexual -agressió sexual amb penetració- pot arribar a estar penat amb dotze anys de presó.

Les comarques gironines, per tant, es troben entre les deu primeres províncies amb més casos coneguts. Pel que fa a les zones de l’Estat amb més violacions denunciades són, sobretot, les províncies amb més volum de població: Barcelona (436) i Madrid (274). Les dues capitals van seguides de dues zones de la Mediterrània: València (124) i Alacant (99). Entre aquestes cinc províncies sumen 930 casos dels 2.143 denunciats a tot l’Estat durant tot el 2021. Aquest delicte s’ha incrementat més d’un 34% en només un any.

A l’altre costat de la balança hi ha les províncies on només s’ha denunciat un cas d’agressió sexual amb penetració, que són Àvila i Terol.

La incidència a les ciutats

Una altra anàlisi que permet el balanç de Criminalitat del Ministeri de l’Interior és la incidència d’aquests delictes a les ciutats. L’informe comprèn els municipis de més de 20.000 habitants.

A la província de Girona n’hi ha nou: Blanes, Figueres, Girona, Lloret de Mar, Olot i Salt. L’estadística mostra que, de les 53 agressions sexuals amb penetració que es van cometre el 2021, 24 van tenir lloc en ciutats de més de 20.000 habitants. La majoria es van concentrar a Girona (8), Lloret de Mar (5) i Blanes (4). Per contra, cal destacar que hi ha tres ciutats on no es va denunciar cap cas el 2021. Són Banyoles, Olot i Palafrugell.

329 denúncies en conjunt

Durant tot el 2021, la policia va tractar 329 denúncies relacionades amb tot tipus de delictes sexuals. Aquí dins hi ha des de l’agressió sexual amb penetració fins a agressions, passant per abusos, assetjament i corrupció de menors.

Les dades del Ministeri de l’Interior situen les comarques gironines en el lloc dotzè de províncies on s’han conegut més casos relacionats amb delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual. Barcelona torna a estar al capdavant d’Espanya amb 2.406 fets delictius comptabilitzats, mentre que Madrid és la segona del rànquing, amb 2.420. Aquests tipus de delictes en moltes ocasions no surten a la llum perquè les víctimes tenien por o vergonya. Però cada cop n’afloren més, arran, segurament, de casos que s’han fet públics.

En els sis municipis de més de 20.000 habitants de les comarques de Girona s’hi han produït 133 dels 329 delictes sexuals coneguts per la policia. Les ciutats de la demarcació on s’han denunciat més delictes sexuals són Girona, amb 43, i Blanes, amb 19.