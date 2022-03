Les direccions lamenten que el Govern no hagi previst una partida extra per a assumir l'increment del preu de la llum, com sí ho va fer per a pal·liar les despeses generades per la covid. «Reclamem una reconfiguració del pressupost, del contrari no podrem pagar les factures», afirma Josep Poch. Davant d’això, el Departament d’Educació sosté que «és conscient que el preu dels subministraments està encarint fins a un 20% les previsions pressupostàries dels centres» i avança que «ajustarà aquest increment entre les diferents bestretes al llarg de l’any».