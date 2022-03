L’arribada d’ucraïnesos que fugen de la guerra al seu país és un degoteig constant a la província de Girona. Alguns escullen aquesta zona de Catalunya perquè hi tenen família, amics o coneguts, però d’altres perquè necessiten un lloc on viure fins que acabi el conflicte. La seva arribada sovint ve assessorada per ONG o d’altres entitats, tot i que n’hi ha que van directament a casa dels seus coneguts i són aquests que els ajuden un cop aquí.

Una de les primers coses que necessiten és el permís que els dona la residència i el permís per poder treballar a Espanya. Això és el que s’anomena «protecció temporal» i que s’ha activat per primer cop a la història a Europa.

La Policia Nacional és qui s’encarrega de tramitar-la i preveu haver d’atendre almenys 15.000 ciutadans ucraïnesos desplaçats pels conflicte a Girona. Pot semblar una xifra molt elevada, però segons els seus responsables es basa en el cens legal de persones procedents d’Ucraïna que actualment hi ha a la província (4.348), en l’anàlisi de les situacions amb què es troben, en les previsions d’ucraïnesos que ja vivien aquí i també, amb aquells que no estaven en situació legal fins ara, entre altres.

Mil cites fins Setmana Santa

L’inspector en cap de la Policia Nacional, José Carlos Crespo, i el sotsinspector Javier Arenas destaquen hi ha mil cites donades fins a Setmana Santa per tramitar la protecció temporal. Fins al dia 23 de març, la Policia Nacional de Girona ja havia registrat fins a 250 certificats. Una xifra que s’ha donat en menys de 15 dies: cada dia donen 50 cites.

Aquest tràmit es fa des de l’antiga subdelegació del govern, on fa uns anys s’havien expedit els DNI i passaports. Un espai que fins al dia 15 de març tenia uns usos ben diferents. I és que, com explica l’inspector en cap, en ser un tràmit que s’havia d’activar de forma urgent, des del cos policial van haver de pensar en un espai còmode i on es poguessin instal·lar tots els policies necessaris.

Van optar per aquest en desús de cara al públic perquè en primer lloc, com recorda José Carlos Crespo, compta amb una entrada independent al carrer Grober, i també perquè podien instal·lar una sala d’espera i així la gent -la major part dones i nens- no s’havien d’esperar a fora. Fins ara, aquesta zona de l’antiga subdelegació s’utilitzava d’una banda de magatzem i de l’altra, tenia aula de formació. Aquest últim espai és on ara es fa el tràmit de la protecció temporal.

Aquí hi ha quatre policies -xifra que s’ampliarà a cinc- que formen part sobretot de la Brigada Provincial d’Estrangeria i Fronteres de Girona i pertanyen majoritàriament a la comissaria provincial, però també s’han reforçat amb personal d’altres unitats d’estrangeria del territori gironí. A l’espai també hi ha personal de la policia científica i agents en pràctiques, que estan a l’accés.

Feina sense aturador

Aquest dimecres, Diari de Girona es va desplaçar a les instal·lacions a mig matí i va poder comprovar que els policies no paren ni un moment. El tràmit, com recorden els dos responsables del CNP, no és fàcil ni ràpid, perquè han de fer comprovacions ja sigui per part de la científica, com del passaport: «Cal pujar-ho tot a una aplicació, comprovar que són persones dels col·lectius que ho poden utilitzar, agafar-los l’empremta, entre altres», indiquen.

Els refugiats que hi havia dimecres al centre ha portaven tota la documentació necessària perquè ja se’ls ha informat prèviament a través d’entitats i la Generalitat assessorades pel CNP o bé perquè amb la publicitat del tràmit ja ho saben.

Un cop fet el tràmit, en 24 hores reben la resolució -totes per ara són acceptades- i després ja obtenen un document on s’informa que són residents a Espanya i que hi poden treballar. El sotsinspector Javier Arenas explica que amb això tenen dret a un any de feina, que automàticament es renova a un segon any i podria ampliar-se a un tercer, però de moment això últim dependrà de l’evolució del conflicte. Aquest permís tan excepcional feia dubtar els refugiats durant els primers dies, expliquen els policies, perquè molts creien que era un asil. I, segons indica, els ucraïnesos els deien: «Jo no em sento perseguit pel meu país, vull tornar-hi», però quan els explicaven que era un permís temporal, «es quedaven tranquils».

La major part dels ucraïnesos que hi havia dimecres a Girona eren dones amb els seus fills, i aquest és el perfil majoritari dels atesos pel CNP. El cos explica que també hi ha avis i àvies i un altre aspecte a destacar és que, de mitjana, les dones venen amb dos o tres nens. La major part dels arribats fins ara són de regions del sud i de l’est del país en guerra, i pocs d’ells són de Kyiv.

Epicentre: Lloret

Lloret de Mar és la població gironina on més ucraïnesos es quedaran a residir. Hi ha un gran comunitat i també ho reflecteixen les sol·licituds. Els altres municipis amb més peticions són sobretot els d’àrees costaneres, diu Arenas, com Platja d’Aro o Sant Feliu de Guíxols. També hi ha moltes peticions des de Girona, Figueres i Olot. Un aspecte que cal destacar de l’excepcionalitat del moment és que el CNP emet cites no només individuals -en breu també hi haurà cita prèvia- sinó que també donen hora per grups per fer el tràmit. Això és el que passarà, diu Crespo, el 8 d’abril, quan un autobús sencer amb 50 ucraïnesos procedents de Palafrugell i muntat per la Creu Roja anirà a fins a Girona per la protecció temporal. Tot el dia ha quedat reservat per aquest grup.