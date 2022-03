L’any 2020, el govern de l’Estat va posar en marxa una prova pilot per intentar pal·liar la manca d’efectius a l’Oficina d’Estrangeria de Girona, que endarrerien -i segueixen endarrerint- la gestió dels expedients. La prova consistia en destinar un funcionari de l’Oficina d’Estrangeria de Càceres a treballar telemàticament per a l’Oficina de Girona, proposta que de seguida va rebre les crítiques del sindicat CSIF, al considerar que no era una solució al problema i que generava greuges discriminatoris perquè el complement de productivitat que rebia el treballador de Càceres era més alt que els de Girona. Per contra, l’Estat considera que l’experiència «ha donat bons resultats», de manera que van prorrogar la mesura durant l’any 2021. I ara, a més, vol extendre aquest model a altres Oficines d’Estrangeria, fet que permetria dotar Girona d’un segon treballador per via telemàtica.

Segons explica el govern espanyol en una resposta al senador gironí d’ERC Jordi Martí, aquesta actuació s’emmarca dins del Pla Estratègia per a la millora dels serveis prestats per a l’Administració General de l’Estat al Territori, aprovat el desembre de 2020 i que, entre altres mesures, inclou la deslocalització de la gestió de les Oficines d’Estrangeria.

Per tal de desplegar aquest pla, el govern estatal ha estudiat les càrregues de treball que tenen les oficines d’estrangeria a tot Espanya per tal de poder fer una redistirbució de la feina. D’aquesta manera, hi ha set oficines -entre les quals hi ha la de Girona- que s’hauran de veure reforçades per efectius d’altres províncies, menter que hi haurà deu oficines (Orense, Pontevedra, Càceres, Valladolid, Lleó, Sòria, Zamora, Segòvia, Palència i Lugo) que cediran temporament treballadors perquè gestionin expedients d’altres oficines. La figura, legalment, serà la d’«atribució temporal de funcions» i tindrà una durada inicial d’un any, tot i que es podrà anar prorrogant cada sis mesos i podrà ser revocada en qualsevol moment.

Segons indica el Govern estatal en la resposta, en aquests moments s’estan acabant de tancar els detalls que permetran començar «en breu» el projecte. En el cas de Girona, l’Oficina es veurà reforçada amb dos efectius: la persona que ja treballava des de Càceres i una altra de nova.

I és que la falta de treballadors endarrereix des de fa temps les gestions a l’Oficina d’Estrangiera de Girona. Segons l’Estat, en aquests moments hi treballen 25 persones, tot i que n’hi hauria d’haver 40. Així doncs, hi ha disset places vacants, el que suposa un 42%. En l’últim concurs general de mèrits, es van convocar 18 places per a la Subdelegació del Govern, de les quals se’n van adjudicar sis i dotze més van quedar desertes. El passat mes de febrer se’n va convocar un altre, que encara no s’ha resolt.

Com a conseqüència, la gestió d’expedients a Girona no va tan ràpid com caldria. Segons l’Estat, la xifra d’expedients resolts dins del plaç és de gairebé el 69%, però en el cas dels expedients d’expulsió, el percentatge cau fins al 24,8%. La mitjana de temps per a la resolució d’expedients de regulació administrativa a l’oficina de Girona és de 68,1 dies.

En aquests moments, l’Oficina de Girona ofereix atenció presencial per a la presentació d’expedients només un dia per setmana, amb dues meses d’atenció simultània. Per a resoldre consultes, hi ha una mesa d’atenció presencial cada dia. Cada setmana se solen rebre 22 persones per a la presentació presencial d’expedients, 30 per a consultes i 455 expedients rebuts de forma telemàtica. També es fan unes 46 atencions telefòniques.