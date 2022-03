La fi dels treballs per part d’Endesa i l’Ajuntament a la urbanització les Comes de Sils ha permès tornar a la normalitat als veïns de la urbanització, que fa dos mesos que no pateixen talls de llum. En concret, s’ha actuat en dos transformadors per tal de millorar-ne el rendiment i també s’ha canviat el cablejat elèctric. Des del punt de vista policial, l’Ajuntament i els Mossos d’Esquadra s’han estat coordinant els darrers dos mesos per tal d’anar fent patrullatges i comprovar aquells habitatges que se sospita que poden tenir punxada la llum per fer créixer la marihuana. Des de l’Ajuntament es mostren satisfets per haver acabat amb uns treballs que han servit per evitar més talls, però deixen clar que seguiran treballant. En aquest sentit, l’alcalde de Sils, Eduard Colomé, explica que s’han vinculat transformadors de la urbanització Les Comes a la de Vallcanera per tal de descarregar la tensió.