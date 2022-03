Un llibre recull amb testimonis com és la realitat de les persones preses a Catalunya en el moment que surten del centre penitenciari per incorporar-se a la societat.

Sortir de la presó. Una aventura incerta, de Xavier Badia, Juli Nadal, Roser Garcia i Irene Monferrer, es presentarà demà a la Fundació Valvi a les set de la tarda. Els autors ofereixen relats i entrevistes que presenten la situació de les recluses. «És un moment crucial que ve marcat per l’estigma que sent, la desconfiança en si mateix i per una gran inseguretat persona, però també manca d’hàbits» i falta d’autonomia personal, relaten.