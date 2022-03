Un veí de Sils que és mosso d’esquadra i el seu sogre han tornat fa ben poc de Przemysl, ciutat polonesa que fa frontera amb Ucraïna. Hi van viatjar per ajudar els refugiats i portar-los material necessari. En el seu cas, la idea va venir de la dona del policia, Jess, que va animar a la seva parella, Jordi Ceña, a fer alguna cosa pel conflicte. Com que tenen una autocaravana, el policia va convèncer el seu sogre, que viu a Arbúcies i es diu Pere Llorà, per transportar refugiats cap a Catalunya i van decidir fer el viatge. El mosso, com explica, és delegat de l’ONG Esport Solidari Internacional i a través d’aquesta van aconseguir material mèdic. Van sortir el dijous des de Barcelona, van carregar tot el material i en «30 hores ens vam plantar a Przemysl», relata. En teoria, ja tenien lligat a qui transportarien cap a Catalunya de tornada, però en arribar-hi van trobar que ja no hi eren. Aquí va complicar-se la situació, perquè els deien que «no hi havia refugiats perquè no els deixaven sortir perquè a prop haurien tirat una bomba amb gasos perjudicials», explica Ceña. El seu sogre, però, va resistir-se a tornar sense el que havien anat a fer: ajudar refugiats. Finalment, es van haver de registrar com a conductors i, a través d’una parella catalana que ajuda a la gestió a la zona, en Robert i la Francesca, van assignar-los dues famílies: dues dones i dues filles van marxar amb ells cap a Catalunya.

En aquesta travessa els va acompanyar una altra autocaravana, amb un responsable de l’ONG i, després, se n’hi van unir quatre més de Barcelona i València. Entre tots van ajudar 19 persones. En el cas de les dues famílies transportades pel veí de Sils i el d’Arbúcies, van ser acollits a Calafell. Ara mantenen contacte a través de l’ONG i preveuen ajudar-los, de manera que han engegat el projecte Ucraina ESI per recaptar diners.