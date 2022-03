El ple de l’Ajuntament de Banyoles va aprovar ahir la liquidació del pressupost de l’ens municipal i dels consorcis adscrits per a l’exercici 2021, amb un romanent positiu de més de 4,5 milions d’euros.

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va destacar que la liquidació del pressupost «evidencia que la salut econòmica de l’Ajuntament de Banyoles és positiva». En aquest sentit, va afegir que «hem procurat sempre fer una tresoreria molt rigorosa, no demanant més esforços als ciutadans, sinó aplicant la tresoreria amb rigor i a benefici per la ciutat».

En paral·lel, el ple municipal va aprovar també una modificació de crèdit de 2.301.660,78 euros per a incorporar part dels romanents al pressupost d’aquest any. Concretament, es destinaran 796.888,02 euros com a crèdits extraordinaris per a finançar, entre altres, inversions municipals com la urbanització del carrer Pia Almoina, amb una inversió de 320.000 euros; l’adequació d’un cementiri per a persones de religió musulmana a l’actual cementiri, amb una inversió de 100.000 euros; l’impuls d’una nova campanya de reactivació del comerç, amb 60.000 euros; o l’adequació dels casals de barri per acollir part dels futurs serveis socials, amb una inversió de 20.000 euros.

D’altra banda, els 1.504.772,76 euros restants seran a través de suplements de crèdit per reforçar econòmicament despeses corrents i inversions municipals ja previstes com la reurbanització del carrer Sant Antoni i del darrer tram del carrer Sant Martirià, entre la plaça d’en Ges i la plaça dels Estudis. Aquesta actuació ja estava prevista en el pressupost amb una inversió de 170.000 euros als que se sumaran ara 430.000 euros més. També es dotarà amb 145.000 euros més la reforma de Can Tomàs Teixidor, a la plaça Major i que es destinarà a serveis municipals; o es destinaran 50.000 euros més a renovar l’enllumenat dels camps de futbol municipals.