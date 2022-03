El centre de documentació que s’ha muntat d’urgència a l’antiga subdelegació del Govern de Girona perquè els refugiats ucraïnesos puguin tramitar els permisos de treball i residència va rebre ahir una allau de persones. Prop d’un centenar de refugiats -la majoria dones amb els seus fills- que fugien de la guerra a Ucraïna s’hi van concentrar esperant ser atesos o aconseguir una cita.

La Policia Nacional sospita que molts que eren de refugiats que s’havien desplaçat des de Barcelona fins a Girona, perquè a la ciutat comtal l’atenció als refugiats està col·lapsada i la cita prèvia es dona per a més tard. La protecció temporal que atorga el govern espanyol permet que tenir un permís de residència i de poder accedir al mercat laboral.

Els refugiats que ahir esperaven sense cita i fent cua no van poder ser atesos al centre i se’ls va donar l’opció de tenir una cita d'aquí a uns dies. A banda, també se’ls va informar que ja hi ha activat el sistema de cita prèvia, que permet demanar hora, asseguren fonts del cos policials.

A l’oficina de Girona cada dia es donen 50 cites. Ahir, excepcionalment es va obrir el centre tant el matí com a la tarda i la previsió era de 100 cites en tot el dilluns. Unes hores que no són individualitzades, ja que sovint no és una sola persona que demana la protecció temporal, sinó que en són de mitjana tres: la mare i un parell de fills.

En aquest centre que dona servei a tota la província de Girona i el centenar de cites -si obren matí i tarda- suposa el límit màxim diari al qual poden arribar tenint en compte els recursos humans disponibles. I és que la Brigada Provincial d’Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional de Girona té gairebé tot el personal treballant en exclusiva per fer aquesta tasca documental i per poder absorbir el màxim de cites també s’han hagut de reforçar amb personal d’altres unitats d’estrangeria del territori gironí.

Per poder donar servei a més refugiats necessitarien més efectius, un personal que no tenen en aquests moments i per tant, això passaria ja per Interior que n’hauria de portar més i per altra banda, potser per obrir algun altre espai on donar el servei.

En aquests moments, la Policia Nacional de Girona ja dona cita prèvia i té completes les cites fins a Setmana Santa. Per tant, aquell qui demani hora ja serà pel mes de maig en endavant.

La presència de refugiats que tindran la residència fora de la província va mostrar una imatge poc habitual des que es dona el servei: el de persones que esperen a l’exterior. La setmana passada per exemple, quan Diari de Girona es va desplaçar al centre del carrer Grober va poder comprovar com ordenadament la gent entrava, mentre no li tocava estava a la sala d’espera i després se’ls atenia.

Ahir la Policia Nacional es va trobar amb la sorpresa, segons indiquen, que va pujar gent de Barcelona per intentar aconseguir un permís que els pot solucionar la vida en els pròxims mesos però que a Girona difícilment tindran ràpidament. La Policia Nacional espera que puguin arribar uns 15.000 refugiats d’Ucraïna en els pròxims mesos a la província, tal com va avançar aquest diari.

Alerta per possibles delictes

El Ministeri de l’Interior ha posat en alerta a «tota mena d’especialistes» policials per a extremar l’atenció sobre possibles delictes contra l’allau de refugiats que ha començat a arribar a Espanya, confirmen fonts del departament que dirigeix el ministre Fernando Grande-Marlaska.

Dels tres milions i mig de desplaçats que han sortit d’Ucraïna fugint dels míssils de Vladímir Putin, el 79% són dones i menors. Vigilar als llops que envolten a aquest ramat és l’objectiu de les unitats de prevenció del tràfic de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Agents d’aquesta especialitat «estan desplegats des del principi d’aquesta crisi en els punts més calents», indiquen les fonts d’Interior.

Aquests punts són tots els passos fronterers, estacions de tren, d’autobús i aeroports. Els nodes importants de transport són llocs preferits per als qui busquen carn fresca per a bordells, treballadores barates per a tota mena de serveis, menors o persones disposades a desfer-se dels estalvis que portin en moments tan complicats.