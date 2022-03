Els sindicats de professors van trencar ahir les converses amb el Departament d’Educació, després d’encallar la negociació en, antre d’altres qüestions, la petició que la càrrega lectiva dels docents torni a ser de 23 hores setmanals a Primària i 18 a Secundària, tal i com eren abans de les retallades de l’any 2012. Les mobilitzacions previstes per avui i demà es mantenen vigents, segons van anunciar les entitats convocants. De fet, les protestes sumaran aquesta setmana nous col·lectius: els docents de les escoles bressol s’uniran avui a la vaga, i les famílies d’alumnes amb necessitats educatives especials faran demà una manifestació per a exigir més recursos per a l’escola inclusiva.

Els sindicats van denunciar que «després de quatre dies asseguts, constatem la incapacitat negociadora i el tarannà autoritari» del Departament d’Educació. «En altres paraules, el procés de mediació ha estat un engany històric».