El Consorci de l'Estany ha plantat diversos exemplars de la planta aquàtica 'Potamogetonperfoliatus', popularment coneguda com a espiga d'aigua, en el rec de Can Teixidor de Banyoles. Es tracta d'una planta que abans era molt comuna en diverses zones humides de Catalunya, però que ara tan sols es pot trobar al Pallars Sobirà i per això està en perill d'extinció. Durant unes obres de consolidació del rec de Can Teixidor els tècnics del Consorci de l'Estany van detectar aquesta espècie i van recollir-ne mostres per fer-la créixer en un laboratori. Ara, una vegada les obres han finalitzat i l'espècie ha crescut en perfectes condicions, els tècnics l'han replantat en aquest punt i també ho faran en altres zones properes a l'estany.

El mes de maig del 2021 s'havien de començar unes obres de consolidació del rec de Can Teixidor que hi ha a Banyoles. Es tracta d'un projecte de reparació dels murs del rec que hi ha al costat de l'escola de la Draga, a pocs metres de l'estany. Abans de començar les obres, els tècnics del Consorci de l'Estany van aprofitar per rescatar els exemplars de musclos i nàiades que hi havia en aquest rec per garantir-ne la preservació. Durant aquestes tasques, els treballadors van veure un exemplar d'espiga d'aigua.

Es tracta d'una troballa molt important, ja que fins en aquell moment només es tenia constància de la presència d'aquesta planta en un estany al Pallars Sobirà. El cap de Serveis de Fauna i Flora del Departament d'Acció Climàtica, Ricard Casanovas, afirma que abans aquesta planta aquàtica havia viscut en d'altres zones humides de Catalunya com ara el delta de l'Ebre a principis d'aquest segle o els aiguamolls de l'Empordà a finals del segle XIX i a la riera de Merlès, al Berguedà, on es va descriure per última vegada ara fa una dècada.

La població d'aquesta espècie havia anat a la baixa en els últims anys i per això estava protegida i categoritzada com una de les espècies vulnerables. Ricard Casanovas ha afegit que no hi ha "un motiu clar" de la desaparició de l'espècie i podria ser a causa de depredadors o d'altres circumstàncies.

El laboratori triplica el nombre d'exemplars

El tècnic coordinador del Consorci de l'Estany, Miquel Campos, explica que en el moment en què van veure que ells havien trobat una mostra d'aquesta planta van decidir recollir-la. Hi havia "entre set i vuit rizomes" i el van portar al laboratori de nàiades que tenen al consorci.

A partir d'aquí, els tècnics s'han concentrat en reproduir aquesta planta aquàtica fora del seu hàbitat i ara han aconseguit triplicar el nombre de rizomes que es van recollir. A més, Campos assegura que el més important és que han après "a produir" aquesta planta en laboratoris, fet que permetrà seguir-la plantant en d'altres zones de l'estany.

La reproducció que s'ha aconseguit en el laboratori del Consorci de l'Estany podria ser una de les primeres que es fa a Catalunya. El cap de Flora i Fauna de la Generalitat ha assegurat que a dia d'avui hi ha moltes iniciatives similars a les del Pla de l'Estany però que moltes vegades "costa" aconseguir reproduir el mateix medi que tenen aquestes plantes d'aigua dolça.

Plantacions a diversos punts de l'estany

Després de trasplantar els exemplars d'espiga d'aigua al rec de Can Teixidor, el consorci també preveu reintroduir aquesta planta en d'altres zones properes com ara a la riera de Can Morgat i a una de les llacunes de la zona del Paratge de les Cigonyes, als aiguamolls de la Puda.

La 'Potamogeton perfoliatus', coneguda popularment com a espiga d’aigua o lila d’aigua, és una planta aquàtica que viu en aigües relativament quietes i poc profundes, floreix a l’estiu formant petites espigues que surten de l’aigua. És una espècie protegida i està recollida en el Catàleg de flora amenaçada a Catalunya, concretament amb la categoria de vulnerable.