Renfe ha previst reobrir la línia d’alta velocitat entre Madrid i Marsella a partir de l’abril. Amb aquesta decisió s’aconsegueix, a més, assolir les 48 freqüències d’alta velocitat entre Madrid i Barcelona. Aquesta circulació permet incrementar, d’altra banda, els serveis AVE a Saragossa i Camp de Tarragona. En el cas de Girona, el servei segueix estant al voltant d’un 70% per sota l’oferta de trens prepandèmia. En els nou mesos de servei Avlo, el balanç de viatgers global en el corredor s’ha triplicat respecte el mateix període de l’any anterior, en un moment d’increment del preu dels combustibles, fet que en teoria pot beneficiar les comunicacions ferroviàries.

En l’entrada en funcionament del nou servei a Marsella, durant el mes d’abril, Renfe assolirà els 48 serveis diaris d’alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Aquesta xifra s’obtindrà amb la posada en circulació d’una nova freqüència entre totes dues ciutats amb parada a Saragossa i al Camp de Tarragona, i que continuarà fins a Marsella. En total, Renfe ofereix prop de 20.000 places diàries al corredor Figueres Vilafant - Madrid.

Des de la posada en marxa dels serveis Avlo el passat 23 de juny, un total de 4,5 milions de clients han utilitzat els trens d’Alta Velocitat de Renfe (AVE+Avlo). Aquesta xifra suposa un increment del 212% respecte el mateix període de l’any anterior.

El restabliment de la línia de Marsella és una mostra que Renfe encara no ha tirat la tovallola en l’oferta de serveis a França. És cert que la decisió unilateral de l’operador francès SNCF de posar fi, al desembre, a l’aliança de la seva companyia comuna Elipsos obliga a replantejar estratègies i ha suposat un cert fre a les expectatives, però encara és aviat per a aventurar conseqüències. Renfe ja va anunciar, quan SNCF va comunicar la seva sortida de la filial comuna Elipsos, que «continuarà treballant per a operar els seus serveis ferroviaris d’alta velocitat entre Espanya i França». Renfe considera que el mercat francès té un gran desenvolupament potencial.