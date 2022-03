La subdelegació del Govern a Girona ha concedit 464 permisos de protecció temporal a ucraïnesos que han arribat a la província fugint de la guerra, la qual cosa els permetrà obtenir de forma gairebé immediata un permís de residència i treball, així com accedir a la sanitat, l’educació i ajuts econòmics. Girona és la tercera província catalana on s’han resolt més sol·licituds, després de Barcelona (on s’han donat 2.153 permisos) i Lleida (553), i se situa just per davant de Tarragona (454).

Però més enllà de les dades de protecció temporal confirmades, el Govern estatal calcula que, a Catalunya, haurien arribat durant les últimes setmanes 13.454 persones procedents d’Ucraïna, si bé es desconeix si alguns d’ells estan en trànsit per desplaçar-se després a altres llocs. A les comarques gironines, la Policia Nacional calcula que, al llarg dels propers mesos, hauran d’atendre uns 15.000 ciutadans ucraïnesos desplaçats pels conflicte. El càlcul s’ha fet a partir del cens legal de persones procedents d’Ucraïna que actualment hi ha a la província (4.348),amb la previsió que puguin acollir familiars i amics refugiats. En els darrers dies, l’antiga subdelegació del Govern a Girona s’ha omplert de refugiats ucraïnesos fent cua per obtenir la protecció temporal. Alguns dies, la cua ha arribat a persones, i la Policia sospita que en alguns casos es tracta de refugiats que havien arribat a Barcelona però que van venir a Girona perquè l’atenció a la capital catalana estava col·lapsada.