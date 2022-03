L’Audiència de Girona ha absolt l’acusat d’agredir, insultar i ruixar amb lleixiu l’exdona el maig de 2019 al pis de la víctima a Puigcerdà perquè ha considerat que va cometre els fets mentre patia un brot psicòtic.

La sentència dona veracitat al relat que va explicar la víctima durant el judici, però aprecia l’eximent d’alteració psíquica demanada per la fiscalia i per la seva defensa perquè els informes pericials van determinar que durant l’atac l’acusat patia un brot psicòtic i que no sabia el que es feia. Per això, tot i que l’absol dels delictes provats d’injúries lleus, amenaces lleus i maltractament en l’àmbit de violència sobre la dona, li imposa una mesura de control mèdic psiquiàtric, que haurà de seguir durant 5 anys.

Els fets van tenir lloc el 31 de maig de 2019, quan víctima i acusat es van trobar a la sortida de l’escola dels fills que tenien en comú. La dona, que aquell dia no els tenia a càrrec, va anar-los a veure, i quan va marxar l’acusat va seguir-la fins a casa seva mentre li anava proferint insults. Segons el relat de les acusacions i que ha subscrit el tribunal, el processat va entrar dins la casa sense el consentiment de la víctima i va començar a colpejar-la amb els punys i a estirar-li els cabells. Va tancar-la a l’habitació dels nens amb llisquet i va dir-li que la cuidaria durant vuit dies. Després va estirar-la al llit, va intentar-li fer un petó i com que no ho aconseguia per la resistència de la víctima va mossegar-li els llavis. En un moment donat va agafar una ampolla de lleixiu i la va vessar per sobre de la víctima, sabent que n’és al·lèrgica. També va ruixar el terra amb la substància i la va agafar pel coll intentant-la ofegar. La sentència, que encara no és ferma, també recull que l’acusat va amenaçar la dona dient-li que «he contractat uns sicaris per matar la teva mare». En aquell moment, el pare de l’acusat va entrar al pis i també va ser vessat amb lleixiu i colpejat. Llavors van arribar diversos efectius de la Policia Local, que van aconseguir alliberar la víctima, i que durant el judici van corroborar que el processat deia coses «sense sentit».

La víctima mateixa va relatar que el processat estava «fora de control i molt alterat». I així ho van corroborar les pericials que li van practicar després dels fets, que van determinar que havia patit un brot psicòtic i que no era conscient del que es feia. L’acusat va declarar que no recordava res del que havia passat. Per això el tribunal l’absol, però li imposa una mesura de llibertat vigilada, que consisteix en l’obligació de seguir un tractament mèdic psiquiàtric durant cinc anys. Descarta internar-lo perquè fa tres anys que està estable i no ha necessitat cap ingrés. A més tampoc podrà acostar-se a la víctima a menys de 200 metres ni podrà dur ni posseir armes durant el mateix període de temps.