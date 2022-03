Les obres de millora del centre duaner fitosanitari de Vilamalla ja s’han enllestit. La restauració del recinte ha comptat amb una inversió de 974.232,62 euros per part del Ministeri de Política Territorial i s’ha completat amb la pavimentació, asfaltatge integral i el tancament de l’espai per garantir-ne la seguretat i el manteniment. El projecte ha inclòs també obres de condicionament de l’àrea d’administració per instal·lar-hi un sistema d’obertura i tancament de les portes i adaptar les oficines a la normativa.

L’estació de Vilamalla és la primera estació de Catalunya i la quarta de l’Estat espanyol en volum de certificats fitosanitaris emesos, per darrera del port d’Algesires, l’estació de camions de Silla i la d’Alacant.