El Consorci de l’Estany va realitzar ahir, al rec de Can Teixidor, els treballs de plantació d’uns exemplars d’espiga d’aigua o lila d’aigua (Potamogeton Perfoliatus), una espècie de planta aquàtica catalogada com a protegida i amenaçada arreu del país.

A partir d’unes prospeccions per localitzar Naiades, els tècnics del consorci van detectar el 2021 un únic rodal d’aquesta planta al rec de Can Teixidor, a l’altura de Cal General, i que es donava per desapareguda dels ecosistemes aquàtics de la conca lacustre de l’estany de Banyoles. Posteriorment, els tècnics del consorci la van poder reproduir en el laboratori que tenen a la zona de Les Estunes. La reintroducció d’aquesta espècie protegida també es farà a la riera de Can Morgat i a una de les llacunes de la zona del Paratge de les Cigonyes als aiguamolls de la Puda.

El director del Consorci de l’Estany, Albert Tubert, va destacar que «es tracta d’una troballa d’elevat interès per la biodiversitat de l’estany, perquè feia molt temps que se n’havia trobat». Per la seva banda, Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, va remarcar que «es tracta d’una planta que pràcticament està desapareixent de Catalunya i això fa que hi hagi més interès en la seva recuperació». Casanovas va afegir que «recuperar plantes autòctones ens permet frenar l’entrada de noves plantes invasores que posen en risc la biodiversitat pròpia».

L’espiga d’aigua és una espècie de planta aquàtica que ha desaparegut de diversos indrets de Catalunya, i actualment només se’n coneix una població en un estany del Pallars Sobirà. Anteriorment s’havia documentat la seva presència en altres indrets, com els Aiguamolls de l’Empordà, on va ser vista a finals del segle XIX; al Delta de l’Ebre, vista fins als inicis d’aquest segle; i a la riera de Merlès, on se’n van localitzar exemplars fins fa una dècada, aproximadament.