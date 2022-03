Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació de dues dones a la ciutat de Banyoles.

Els fets es van produir durant la matinada de dissabte i les dues afectades van anar a l'hospital Josep Trueta de Girona el mateix dia al vespre.

Allà, com han confirmat els Mossos, es va certificar que havien patit una agressió sexual després de passar la nit de festa a la zona d'oci nocturn de l'avinguda de la Farga.

Arran d'això, els sanitaris van activar el protocol d'aquests casos relacionats amb els delictes sexuals i, per tant, a les vuit del vespre van alertar a la policia.

Els Mossos de la comissaria de Banyoles van assistir les dues dones però finalment, no van voler denunciar el cas.

Sedació?

Tot i això, s'ha obert una investigació perquè com haurien manifestat al centre sanitari i a coneguts ambdues sospiten que haurien patit algun tipus de sedació perquè els haurien introduït alguna substància com per exemple, burundanga a la beguda -es desconeix si això va ocórrer a la discoteca on van sortir de nit- i llavors, haurien patit la violació.

El matí ambdues es van despertar sense recordar res i després al vespre van decidir anar a l'hospital.

Els Mossos d'Esquadra tenen complicat investigar el cas i localitzar el o els autors perquè les dues dones no han volgut denunciar i per tant, desconeixen detalls valuosos dels fets. La comissaria de Banyoles és a tocar de la zona d'oci nocturn i les càmeres d'aquesta i les dels vials, podrien servir per treure algun tipus d'informació que pugui ajudar la policia.