Dilluns d’aquesta setmana van arribar a Espanya les primeres 11.900 unitats de paxlovid, l’antiviral de Pfizer dissenyat per aturar la replicació del SARS-CoV-2. La compra es va fer efectiva després que al gener Sánchez anunciés l’adquisició de 344.000 dosis del medicament i arriba amb més retard que altres països com Itàlia i França, que ja van rebre els primers lots al febrer.

Malgrat que el mateix dia ja es van començar a distribuir a diverses comunitats autònomes, almenys fins ahir les farmàcies gironines encara no n’havien rebut cap dosi, segons va afirmar la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Aleixandre. «Ens han garantit que abans de dilluns ja ens arribaran les primeres mostres, nosaltres ja ho tenim tot preparat per a dispensar-les», explica. Sobre aquest aspecte, Aleixandre especifica que es tracta d’un medicament d’ús hospitalari (MHDA), és a dir, prescrit per metges especialistes en l’àmbit dels hospitals que es venen en els serveis de farmàcia dels mateixos hospitals. Degut a la pandèmia, a Catalunya aquest tipus de fàrmacs s’estan distribuint directament des de les farmàcies, per tal d’apropar-les als pacients crònics. En el cas del paxlovid també es farà d’aquesta manera, tenint present que caldrà recepta, segons especifica la presidenta del Col·legi gironí

Aleixandre afegeix que «no sabem quantes unitats rebrem a Girona perquè l’estoc en general no és gaire abundant, tenint en compte que la producció de Pfizer encara és molt limitada». És per això que demana a Salut que estableixi uns criteris «clars» a l’hora de decidir a quina tipologia de pacients es pot receptar aquest nou fàrmac.

«Clarament, s’ha de prioritzar la població d’edat avançada i amb patologies de risc, perquè tindrem poques dosis», aclareix.

La presidenta del Col·legi a Girona valora positivament «l’efectivitat» del medicament per «curar» la covid-19. Tot i així, recorda que «en cap cas» ha de «substituir» la vacuna, ja que aquest mètode ha de continuar sent el prioritari. «Si en un futur arribem a tenir molt més estoc, sí que es podran receptar de forma més àmplia i es podrà arribar a erradicar tal com va passar amb la grip A», concreta.

L’Agència Europea de Medicaments va aprovar el tractament fa dos mesos i és el primer per via oral autoritzat a la Unió Europea.

L’administració ideal és immediatament posterior al diagnòstic positiu en covid-19 o almenys durant els cinc primers dies posteriors a l’aparició de símptomes inequívocs de la malaltia, per tal que sigui eficaç.

Segons les dades de la farmacèutica, presenta una eficàcia del 89% contra la malaltia greu de la covid-19, és a dir amb risc d’hospitalització o defunció. D’una banda, aconsegueix evitar que el virus es repliqui i, de l’altra, garanteix que el nivell en la sang sigui l’òptim.