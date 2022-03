El festival de dansa solidària Girona en Moviment, organitzat per la Fundació Oncolliga Girona i l’Associació Cultura en Moviment (fins ara Associació Cultural David Rodríguez), reforçarà aquest any el seu compromís amb la salut i la formació a través d’un programa educatiu desenvolupat amb la col·laboració de la Universitat de Girona i el grup de recerca GREPAI. L’objectiu dels organitzadors és desenvolupar sinergies entre els sectors cultural, educatiu i de la salut, tot relacionant l’art de la dansa i el treball corporal amb el benestar físic, emocional i espiritual de les persones.

El programa educatiu permetrà també estendre l’activitat més enllà dels quatre dies de festival, que aquest any se celebrarà del 14 al 17 de juliol. Així, coincidint amb la Setmana de la Salut de la Universitat de Girona, el pròxim 8 d’abril tindrà lloc el taller “Dansa i benestar” a la Facultat d'Educació i Psicologia, impartit pel ballarí i director del festival, David Rodríguez. El taller és obert a tothom i les inscripcions es fan a través de la pàgina web de la UdG “Setmana de la Salut”. En el mateix espai tindrà lloc el 12 de maig un segon taller, en aquesta ocasió de dansa i expressió corporal, dirigit a pacients oncològics i obert a la participació d’alumnes de magisteri.

També al maig, concretament del 9 al 13, els organitzadors del festival en col·laboració amb el grup de recerca GREPAI portaran el taller “Un viatge al món de la dansa” a set escoles gironines. El taller, dirigit a nens i nenes de 1r, 2n i 3r de primària, pretén endinsar els infants en el món de la dansa i fer-los descobrir el que s'amaga darrere del teló. La programació prèvia al festival també inclou una taula rodona sobre cultura i salut mental.

Concurs de curtmetratges

Després de l’èxit de l’audiovisual Concert ballat per un món post Covid, estrenat durant l’edició de l’any passat i que actualment es pot veure al canal de Youtube del festival, l’organització de Girona en Moviment posa en marxa en aquesta edició un concurs de curtmetratges. S’hi podrà presentar qualsevol curtmetratge que tingui com a temàtica la connexió entre el moviment, la creativitat i la salut mental, tant de ficció com d'animació o documental. El 15 de juliol, dins de la programació del festival, es projectaran al Cinema Truffaut de Girona els curtmetratges finalistes i es farà l’entrega de premis: Premi de Jurat al Millor Curtmetratge Documental, Premi de Jurat al Millor Curtmetratge i Premi del Públic.

Tres peces de dansa que s'han estrenat en diferents edicions del festival Girona en Moviment es podran veure el pròxim 23 d’abril a Nova York, en el marc del Sant Jordi USA Festival of Books, Roses & The Arts. Es tracta de les peces curtes “Peace, peace, peace” i “Mort de gana” i un extracte de 15 minuts de l’espectacle “Mare vull ser pescador”, estrenat a l’edició del festival del 2019.