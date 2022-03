Un total de 69.691 vehicles de les comarques gironines, el 12 per cent del parc automobilístic total, no té assegurança obligatòria. Així ho asseguren les dades del govern espanyol en una resposta parlamentària que constata que es tracta una de les províncies on circulen més vehicles incomplint aquesta obligació legal. Aquesta pràctica pot estar sancionada amb una multa d’entre 601 i 3.005 euros.

A nivell espanyol, són gairebé tres milions els vehicles que no disposen d’assegurança obligatòria, una xifra que representa el 9% del total. Aquesta proporció s’eleva al 23% en el cas de Melilla i al 18% en el de Ceuta. Pel que fa a la resta de províncies de l’Estat amb més incidència de vehicles sense assegurança obligatòria, a banda de Girona, hi ha Almeria i les Illes Balears, amb un 13% en cada cas, seguit de Granada, amb un 12%. Un 11% dels vehicles no disposa d’assegurança obligatòria a Cádiz, Ciudad Real, Huelva, Lleida, Málaga, Murcia i Tarragona. A l’extrem oposat hi ha Gipuzkoa, Madrid i Navarra, les províncies amb una menor proporció de vehicles sense assegurança, que representen un 6% sobre el total de casos. La normativa adverteix que l’incompliment d’aquesta obligació determinarà la prohibició de circular per territori nacional dels vehicles no assegurats, i el dipòsit o precinte públic o domiciliari del vehicle, amb despeses a càrrec del seu propietari, mentre no es concerti l’assegurança.