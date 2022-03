L’espai Deures de Ripoll, que va entrar en funcionament l’any 2016 per a acompanyar els nens després de l’escola, ha tornat a recuperar la seva activitat després del parèntesi imposat per la pandèmia. L’accés a l’espai és gratuït i està dirigit a alumnes de 3r a 5è de primària. Ubicat a la tercera planta dels annexos de la biblioteca Lambert Mata de Ripoll, estarà obert de dilluns a dijous de cinc a set de la tarda i comptarà amb una persona dinamitzadora que vetllarà per a garantir un ambient adient per a l’estudi.