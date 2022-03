El Servei Meteorològic de Catalunya va alertar ahir de l’arribada d’una massa d’aire d’origen polar, que començarà a notar-se a partir de divendres i provocarà un descens «notable» de les temperatures.

En punts de l’interior, aquesta glopada d’aire fred arribarà en forma de glaçades febles i localment moderades. Al prelitoral les glaçades seran menys extenses, condicionades per la nuvolositat i la intensitat del vent. Per la seva banda, al litoral no es preveuen glaçades, o aquestes arribaran de manera puntual. A més, les previsions meteorològiques apunten que les nits de diumenge i dilluns també seran especialment fredes a causa de l’afebliment del vent del nord.

D’altra banda, les prediccions apunten que entre divendres i dissabte hi haurà nevades sobretot en punts del Pirineu, i també es preveuen precipitacions, que poden anar acompanyades de neu granulada, sobretot en punts de la meitat est de Catalunya. A partir de diumenge, els models no indiquen precipitació, tot i que no descarten que puguin aparèixer ruixats aïllats, que localment seran en forma de neu granulada o calamarsa.

L’episodi de fred podria allargar-se «com a mínim» fins dimarts de la setmana vinent, quan s’espera que la temperatura comenci a «recuperar-se» fins assolir els valors propis d’aquesta època de l’any.