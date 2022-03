El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, juntament amb Girona Excel·lent, han organitzat una acció promocional al Kitchen Club de Madrid per divulgar els productes i serveis turístics del Pirineu de Girona entre periodistes i creadors de contingut de la Comunitat de Madrid. Durant la presentació els assistents han pogut conèixer l'oferta cultural, de natura i gastronomia del Pirineu de Girona a través d'un audiovisual que descriu un viatge pel Pirineu més mediterrani, així com les novetats per a la temporada de primavera-estiu de 2022. L'audiovisual mostra els atractius i valors de la destinació a través d'un recorregut plantejat en quatre etapes: de la cota zero del cap de Creus («El mar dels Pirineus»), fins a la Cerdanya («Els cims més mediterranis»), travessant la Garrotxa («Paisatge volcànic») i les valls del Ripollès («Valls plenes de tradició»).

La presentació s'ha acompanyat d'un menú gastronòmic especial elaborat amb productes del segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent, que marida cadascuna de les quatre etapes del recorregut descriptiu amb plats de mar i muntanya i vins de la Ruta del Vi DO Empordà. El menú ha estat elaborat pel cuiner Pep Nogué. Aquest acte ha comptat amb la participació de Jordi Masquef, vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i de Jordi Camps, diputat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local i de Girona Excel·lent. L'acció promocional forma part del Pla d'Accions i Objectius 2022, que l'entitat du a terme en el mercat espanyol per tal d'estimular la producció i generació de continguts periodístics de qualitat que puguin inspirar i incidir en la presa de decisions dels visitants potencials cap a les destinacions gironines a les portes de Setmana Santa i aquest estiu.