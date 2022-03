Quatre persones han resultat intoxicades per monòxid de carboni en un pis d’Olot. Els fets van succeir ahir de matinada en un quart pis d’un bloc del carrer Lliçà. El SEM va desplaçar-se fins al lloc dels fets amb dues unitats i va atendre els inquilins, que presentaven marejos.

Arran d’això, i per les sospites que poguessin haver patit una intoxicació per monòxid, van alertar els Bombers. Aquests van observar que hi havia estufes de butà en dues habitacions, però d’entrada no presentaven fuites.