La Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols reivindica "per enèsima vegada" que es desdobli la C-65 al tram comprès entre la pujada de l'Alou i Girona. L'empresariat subratlla que la carretera suporta "un alt volum de trànsit", sense passar per alt el tap que crea el semàfor de Llambilles, i diu que, de retruc, això frena "el desenvolupament de l'activitat econòmica a la zona d'influència". Sobretot, a la Costa Brava Centre. La Cambra, a més, emmarca aquesta petició també amb "la necessitat" de desdoblar tota l'anella de les Gavarres. Recorda que ja ho va posar damunt la taula l'any 1994 i diu que, des d'aleshores, no ha deixat de reclamar-ho per millorar les comunicacions entre la costa i l'interior.

Recorda que és una «de les grans reivindicacions viàries» que reclama «des de finals del segle XX»

La Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols recorda que el desdoblament de la C-65 entre Llagostera i Girona és una "de les grans reivindicacions viàries" que reclama "des de finals del segle XX" per millorar les connexions a la Costa Brava Centre. La Cambra recorda que, ja des del 1994, quan es va inaugurar tota la variant de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà), no ha deixat de demanar al Govern que impulsi millores a les carreteres de la zona.

L'empresariat recorda que, des d'aleshores, s'ha aconseguit desdoblar tota la C-31 entre Palafrugell (Baix Empordà) i la pujada de l'Alou. I que des d'aquí, també s'ha desdoblat la carretera fins a enllaçar amb l'entrada de l'AP-7 a Maçanet de la Selva.

Pel que fa a la C-65 entre Llagostera i Girona, la Cambra de Comerç lamenta que les variants tant d'aquest municipi com la de Cassà de la Selva es fessin tan sols amb un carril per sentit. "La variant de Cassà es va inaugurar el 2000, i la de Llagostera quatre anys després; en tots dos casos, però, eren de dos carrils i no de quatre, com reiteradament reclamava la Cambra", recorda en un comunicat.

La Cambra lamenta que, d'ençà del 2008, quan es va inaugurar el desdoblament de la C-35 des de la costa de l'Alou fins a l'AP-7, la Generalitat renunciés a fer el mateix amb la C-65 fins a Girona. Segons diu la Cambra, perquè s'aprofitaria la connexió amb l'N-II per poder arribar fins a la capital.

"De manera primordial"

Els empresaris lamenten, però, que el desdoblament de l'N-II es fa "de manera molt lenta", i que tant els qui viuen a Girona com a la rodalia fan servir la C-65 "de manera primordial" per anar fins a la Costa Brava Centre. Per això, la Cambra de Comerç de Sant Feliu reclama "per enèsima vegada" que es desdobli aquesta carretera.

Per una banda, per "l'elevat volum de trànsit" que suporta la C-65, al qual "cal sumar-hi l'afectació del semàfor de Llambilles i les cues que es generen en hores punta". I per l'altra, perquè "la manca de bones infraestructures viàries representa un fre al desenvolupament econòmic".

En paral·lel, la Cambra també emmarca aquesta petició amb "la necessitat" de desdoblar tota l'anella de les Gavarres. Diu que ja és una reivindicació històrica, per millorar "la comunicació especialment entre la Costa Brava Centre i l'interior, amb Girona ciutat i l'aeroport".