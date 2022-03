Tot i que el Ramadà és, per definició, una festa comunitària per compartir amb família i amics, durant els últims dos anys la pandèmia ha obligat els musulmans gironins a celebrar-la pràcticament en la intimitat: sense pregàries multitudinàries, sense «iftars» (trencament del dejuni) comunitaris i, sobretot, sense poder viatjar als països d’origen per celebrar-ho amb la família. Enguany, però, la millora de la situació sanitària permetrà que es puguin tornar a fer celebracions comunitàries i que el Ramadà -que comença aquest cap de setmana- es pugui tornar a assemblar al que era abans de la pandèmia. Diverses associacions ja estan planificant la celebració d’iftars comunitaris -una bona oportunitat per donar a conèixer aquesta celebració entre les persones no musulmanes-, i fins i tot l’associació Azhara de Salt està preparant una mostra de productes relacionats amb el Ramadà i la religió musulmana.

El Ramadà de 2020 va ser el més dur per a la comunitat musulmana, ja que va caure a la primavera, durant el confinament més estricte, i per tant les celebracions es van haver de fer en la més estricta intimitat. L’any passat ja es van poder fer algunes activitats presencials, però encara hi havia restriccions i per tant la majoria es van celebrar en «petit comitè». Enguany, però, la situació ja és diferent. En primer lloc, els musulmans gironins (molts dels quals són d’origen marroquí) podran anar a visitar la seva família, ja que Marroc ha obert les fronteres i permet l’entrada prèvia PCR.

I a les comarques gironines, a més, es podrà recuperar el component comunitari. Les pregàries ja no tindran limitació d’aforament, i es podran tornar a celebrar els «iftars» comunitaris, encara que segurament es faran encara amb formats més petits dels que hi havia abans de la pandèmia. «Tot i que encara hi ha influència de la Covid i per tant haurem d’anar en compte, podrem recuperar tot el component familiar», explica Mohamed El Amrani, president de l’associació Azhara de Salt. Aquesta entitat, a més de preparar un iftar comunitari, també organitzarà a Salt, durant el mes d’abril, una mostra de productes relacionats amb el Ramadà, per tal que tant musulmans com la resta de la ciutadania puguin comprar productes relacionats amb aquesta celebració religiosa, com ara menjar o roba.

De tota manera, El Amrani considera que la Covid-19 ha fet aflorar alguns problemes de la comunitat musulmana a les comarques gironines que no haurien de passar desapercebuts. En especial, posa èmfasi en l’escassetat de cementiris musulmans, que va fer que algunes víctimes de la pandèmia s’haguessin de ser enterrades en altres zones -per exemple, València- perquè aquí no hi havia espais adequats. Per això, creu que aquest problema s’hauria de poder resoldre.