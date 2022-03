Ogassa, al Ripollès, ja fa temps que s'ha quedat sense fleca ni carnisseria. I, poc abans de la pandèmia, també va tancar la cooperativa Surroquina, un restaurant i local social que és propietat de l'Ajuntament. Ara, el consistori vol tornar a treure la concessió per recuperar un espai històric –el van fundar el 1909 els miners del poble- i serveis de primera necessitat, com ara la venda de pa i carn. Les instal·lacions s'havien quedat obsoletes i ara s'hi faran millores a la cuina, magatzem, lavabo i menjador per posar-ho al dia amb un cost de 120.000 euros. L'emprenedor que estigui interessat a portar-ho, haurà d'aportar 30.000 euros en concepte de lloguer avançat i podrà seguir gestionant-ho durant els pròxims 20 anys.

L'Ajuntament d'Ogassa busca una persona emprenedora i amb experiència per portar un local com aquest. "Creiem que s'hi pot guanyar bé la vida, recentment reformat; ara bé, haurà de picar pedra els primers anys", explica a l'ACN el seu alcalde, Josep Tremps. Per al batlle, amb l'obertura del local "hi guanyarà tothom" perquè tant els visitants com els veïns podran tornar a tenir pa del dia, carn envasada i productes de proximitat.

L'activitat es complementarà amb l'espai de restaurant, que passarà a tenir una cuina ampliada, per servir entrepans, embotits o brasa. Les obres, que duraran uns tres mesos i es concentraran a la planta baixa de l'edifici, sortiran a licitació el mes d'abril amb un cost de 120.000 euros. Ja tenen els diners del romanent, però no descarten buscar subvencions. L'alcalde explica que la pandèmia ho ha endarrerit tot. Si no hi ha imprevistos, a mitjans d'estiu podria entrar en funcionament.

Una concessió per a 20 anys

L'altra part important és trobar la persona encarregada de fer-ho funcionar. En els onze anys que és alcalde, recorda que la cooperativa ha passat per quatre mans diferents. És per això que aquest cop aposten per una concessió a llarg termini, d'entre 20 i 25 anys, per garantir estabilitat i no pas de 5 anys com acostuma a fer-se. Per això, el perfil que busquen és d'algú d'entre 30 i 40 anys, amb la idea que s'hi pugui acabar jubilant. També demanaran que l'interessat avanci 30.000 euros en concepte del lloguer. Per l'alcalde, és una forma d'assegurar que s'aposta pel projecte i que tenen ganes de tirar-ho endavant. En aquest sentit, recorda que van tenir el cas d'una persona que, després de comprometre's a portar-lo, va plegar un mes i mig més tard.

La situació ideal seria poder atraure una família amb fills, perquè això permetria ampliar el nombre de matrícules a l'escola –ara hi estudien 17 joves- i revitalitzar encara més el poble. "No sé si demanem molt, però podria ser perfectament algú de la zona o entorns", afegeix. Aquesta fórmula, però, no ha agradat a tothom. L'Associació de persones veïnes i amigues d'Ogassa coincideix que aquest és un projecte estratègic i que cal fer-hi obres el més aviat possible. Ara bé, discrepen amb la fórmula de demanar 30.000 euros. És per això que reclamen "més facilitats" per a l'emprenedor i posen en dubte que, amb les condicions actuals, puguin sortir interessats.