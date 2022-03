Actualment, la plantilla de l’Institut Català de la Salut (ICS) està formada per un 37% d’interins, 22% de personal eventual i un 9% de substituts. L’objectiu principal és reduir aquesta temporalitat fins al 8%, segons indica la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, coneguda com a «Llei Iceta», aprovada el desembre del 2021 i que afecta tot el sector públic.

En el cas de l’ICS, segons apunta el sindicat Comissions Obreres (CCOO) a aquest diari, hi ha previsió d’una única convocatòria de 12.000 places estructurals a tot Catalunya. El procés es dividirà en tres fases. D’entrada, una primera correspon a vacants ocupades des de fa més de cinc anys per un professional que no està fix. En aquest cas, amb el concurs de mèrits serà suficient.

En segon lloc, les que estan ocupades per personal no fix des de fa més de tres anys, es planteja un concurs d’oposició adaptat, en què per exemple, les proves no seran eliminatòries. Finalment, una última fase del procés consistiria a convocar la resta de places sobrants, tot i que les proves sí que serien eliminatòries.

Maria Àngels Rodríguez, representant de CCOO a la mesa sectorial de l’ICS, lamenta a aquest diari que encara hi ha molta incertesa en alguns aspectes del procés selectiu i demana «concreció» i «agilitat» en alguns criteris, tenint en compte que al maig ja sortirà el nombre de places convocades i a finals d’any, les convocatòries, quan hi haurà d’haver els barems.

Els aspectes que generen més «incertesa» es focalitzen en el pes que es dona a l’antiguitat i als mèrits. En el cas de les places de més de tres anys, es planteja que la fase d’oposició compti un 60% i els mèrits, un 40%. Dins d’aquest apartat, el temps d’antiguitat comptaria un 90% i la resta de mèrits, un 10%. «Aquests barems s’han d’acabar de definir, perquè el procés ha de ser just per a tothom, tant els que fa anys que treballen en el sector com els que fa poc temps però han rebut molta formació», especifica Rodríguez.

És per això que des de CCOO es demana una reunió específica a l’ICS per tractar aquest tema específic. «Tot i que els percentatges venen establerts des del Govern espanyol, cada comunitat autònoma té cert marge de maniobra i aquí és on hem d’incidir», concreta Rodríguez, que també es cap de Junta de Personal del Trueta i admet que a l’hospital hi ha «preocupació» entre els treballadors per saber com es perfila el seu futur professional.