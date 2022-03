La Universitat de Girona ha registrat tres queixes per discriminacions lingüístiques durant el primer quadrimestre, en el marc de la campanya La universitat, en català!, impulsada per la Plataforma per la Llengua, la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans i el Bloc d’Estudiants Agermanats.

Les queixes, que els alumnes de la Universitat de Girona han formalitzat a través d’un portal web habilitat per les entitats impulsores, assenyalen tres arestes: la manca d’oferta lectiva en català, un examen en castellà per a una assignatura impartida en català i el canvi al castellà d’una assignatura fixada en català al pla docent. En total, la iniciativa ha recollit 209 queixes per discriminacions lingüístiques en universitats catalanes, balears i valencianes. La UAB encapçala el rànquing amb 54, seguida de la UB (38) i la UPC (31).