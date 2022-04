Amb l’objectiu de millorar l’acollida i la percepció de benestar de pacients, usuaris i professionals, el Trueta disposa d'un piano de cua al vestíbul del centre sanitari en el marc del concurs Maria Canals, amb el qual col·labora. D'aquesta manera, l'instrument està a disposició de tota la comunitat de l’hospital Trueta, per tal que tothom en pugui gaudir, sàpiga o no tocar-lo. Puntualment també es compta amb actuacions musicals dels voluntaris de l’Associació del Concurs Maria Canals i d’altres entitats i músics voluntaris del territori que dedicaran estones del seu temps a dinamitzar aquesta iniciativa.

Tant la direcció de l'hospital com el Concurs Maria Canals enceten aquesta col·laboració per ajudar a fomentar la pràctica universal de la música i el piano com a mitjà d’expressió, aprofitant la millora de la situació pandèmica. Per aquest motiu, el piano del Trueta estarà a disposició de tothom qui hi vulgui interaccionar, per temps indefinit, sempre preservant les mesures sanitàries necessàries.

L’objectiu del Concurs Maria Canals, a través de l’OFF Concurs, és ampliar progressivament la xarxa de pianos als hospitals més importants i centres de salut de Catalunya amb el convenciment que la música pot ser un element essencial per al reconfort de l’ànima. Actualment, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i l’Hospital Sant Joan de Déu ja disposen d’un piano a les seves instal·lacions. L’hospital Trueta és el tercer centre sanitari català a disposar d’un piano del Concurs Maria Canals de forma permanent i el primer de la demarcació de Girona.

Des que es va instal·lar el piano, se n'ha fet molt ressò a les xarxes oficials del Trueta, des d'on s'assegura el "bon acolliment" i l'"èxit" de la iniciativa, ja que diàriament diversos voluntaris s'ofereixen per tocar l'instrument.

Primer concert del pianista i concursant Xavier Ricarte

En el marc de la 67a edició del Concurs Internacional de Música Maria Canals, el pianista i concursant de l’edició d’enguany del Maria Canals, Xavier Ricarte, de 23 anys, ha ofert un concert de piano al vestíbul del centre on ha interpretat quatre peces de Bach, Liszt, Rachmaninoff i Garriga.