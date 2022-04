Un 26,38% dels alumnes de centres públics i escoles cristianes de la Diòcesi de Girona cursen l’assignatura de religió catòlica, una xifra que manté la tendència dels últims anys, segons ha explicat el delegat episcopal d’Ensenyament, Pere Micaló. Tot i això, al Bisbat el preocupa la falta de professorat per impartir aquesta matèria, especialment a primària. Segons ha indicat Micaló, en aquests moments tenen tots els centres de secundària coberts i poden fer les substitucions necessàries, però en el cas de primària tenen set escoles on no poden cobrir les places per manca de professorat.

Micaló considera que les causes d’aquesta falta de mestres de Religió són «moltes», però especifica que, durant la pandèmia, molts professionals que han estat cridats per Ensenyament per cobrir una plaça vacant han decidit anar-hi, tot abandonant la plaça de Religió. A més, en aquests moments hi ha pocs alumnes a l’Institut de Ciències Religioses que s’estiguin formant per exercir aquesta tasca. És per això que Micaló ha fet una crida per «animar» la ciutadania a treure’s la titulació necessària, que són 24 crèdits i que, amb la meitat, ja poden començar a treballar (previ compromís d’acabar la formació).

Segons dades del passat 10 de gener, a la diòcesi de Girona hi ha 30.945 alumnes d’escoles públiques i cristianes que, durant aquest curs 2021-2022, estan matriculats a l’assignatura de religió catòlica. Es tracta d’una xifra molt similar al curs 2019-2020, l’últim amb dades fiables. Del total, n’hi ha 10.662 que estudien en centres públics i 20.283 que ho fan en escolescristianes. Per comarques, la que té un major percentatge d’alumnat estudiant Religió és la Garrotxa, amb un 31,4%, i la que menys el Pla de l’Estany, amb només un 4,74%. A totes les altres comarques, el percentatge se situa al voltant dle 17%.

Pel que fa al professorat, Micaló explica que hi ha 110 mestres proposats pel Bisbat destinats a centres públics d’infantil i pirmària, així com 65 professors a secundària i batxillerat. En el cas de les escoles cristianes, hi ha 540 professors que imparteixen religió. Segons indica Micaló, durant la pandèmia des del Bisbat van demanar al professorat que es posessin a disposició del centre pel que fos necessari, de manera que en alguns casos van acabar impartint altres matèries.

Millores al currículum

D’altra banda, Micaló es mostra satisfet amb el canvi que hi ha hagut en el currículum, ja que tindrà la mateixa estructura que qualsevol altre currículum del departament d’Educació i «dialogarà» amb les altres matèries. El representant del Bisbat ha destacat que la classe tindrà un contingut «més cultural que catequètic», tal com la diòcesi de Girona havia estat reclamant durant els últims anys.

Finalment, el responsable d’Ensenyament ha explicat que faran formació per al professorat de cara al nou currícuum. Des de les vacances de Nadal fins ara s’ha fet una «formació de formadors», amb tots els professors de pedagogia i didàctica de la religió de les universitats i instituts de ciències religioses de Catalunya. A més, el 30 d’abril es farà una trobada a Tarragona on estan convidats tots els professors de religió per treballar el nou currículum. Finalment, també es farà una formació gratuïta a Girona del 4 al 8 de juliol dirigida a tot el professorat de la diòcesi.