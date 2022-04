Les pluges d’aquest mes de març han millorat lleugerament la situació de les conques internes de Catalunya, però l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha decidit optar per la «prudència» i mantenir les alertes per sequera a l’àmbit del Fluvià-Muga (Alt Empordà) i de prealerta als embassaments de Sau i Susqueda, al sistema del Ter-Llobregat. Es mantindran, doncs, els mateixos paràmetres que es van dur a terme en l’última revisió.

Ara mateix, els embassaments del Ter-Llobregat estan al 57% de la seva capacitat, una xifra que suposa un increment d’un punt respecte a la darrera revisió. L’ACA explica que aquest creixement es deu a les pluges de les últimes setmanes, que han servit per trencar la tendència a buidar-se i han permès incrementar una mica els volums d’alguns embassaments del Ter-Llobregat (principalment a Sau i la Baells). Tot i això, l’organisme diu que les aportacions no han estat suficients per sortir de l’escenari de prealerta.

Una de les unitats més beneficiades per les últimes pluges ha estat el pantà de Darnius-Boadella, que a principis de març estava al 40% de la seva capacitat i que ara se situa a prop del 63%. Tot i la recuperació, aquesta unitat d’explotació es manté en situació de prealerta. En canvi, l’aqüífer del Fluvià Muga, que abasteix a 22 municipis de l’Alt Empordà, se situa a 16,67 metres sobre el nivell del mar, tenint en compte que en el moment de la declaració d’alerta, l’octubre de 2021, estava en 15,4 metres. Tot i aquesta recuperació, s’ha optat per mantenir l’escenari d’alerta a l’espera de comprovar si en les properes setmanes es consolida el nivell assolit per l’aqüífer que permeti recuperar la situació de normalitat.