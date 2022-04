Ogassa, al Ripollès, ja fa temps que s’ha quedat sense fleca ni carnisseria. I, poc abans de la pandèmia, també va tancar la cooperativa Surroquina, un restaurant i local social que és propietat de l’Ajuntament. Ara, el consistori vol tornar a treure la concessió per recuperar un espai històric –el van fundar el 1909 els miners del poble- i serveis de primera necessitat, com ara la venda de pa i carn. Les instal·lacions s’havien quedat obsoletes i ara s’hi faran millores a la cuina, magatzem, lavabo i menjador per posar-ho al dia amb un cost de 120.000 euros. L’emprenedor que estigui interessat en portar-ho, haurà d’aportar 30.000 euros en concepte de lloguer avançat i podrà seguir gestionant-ho durant els pròxims 20 anys

L’ajuntament considera que la situació ideal seria poder atraure una família amb fills, perquè això permetria ampliar el nombre de matrícules a l’escola –ara hi estudien 17 joves- i revitalitzar encara més el poble. «No sé si demanem molt, però podria ser perfectament algú de la zona o entorns», afirma l’alcalde, Josep Tremps.