L’aparcament de la platja Gran de Palamós deixa de ser avui de gestió compartida; Ports de la Generalitat es farà càrrec de la zona asfaltada i l’Ajuntament, de la de sauló. El primer espai, que serà de pagament durant sis mesos l’any (de l’1 d’abril al 30 de setembre), deixa de ser gratuït pels residents al municipi. Tanmateix, l’Ajuntament ha pactat amb Ports tarifes reduïdes pels palamosins i palamosines que disposaran dels primers 30 minuts gratuïts. A més, les primeres dues hores d’estacionament tindran un cost d’1 euro, i deixar el vehicle tot el dia assolirà un màxim de 4 euros.

Pel que fa al tram de sauló, passa a ser de pagament durant els mesos de juliol i agost. Segons va detallar l’alcalde, Lluís Puig, l’objectiu és «garantir la rotació de vehicles evitant estacionaments prolongats durant el període de màxima ocupació a Palamós». Amb aquest propòsit, la tarifa pels palamosins en aquesta zona serà simbòlica: 20 cèntims d’euro al dia i els primers 30 minuts gratuïts.

Les persones que acreditin treballar a Palamós, però que no siguin residents, pagaran 1 euro al dia. Per a la resta, el cost d’aquest aparcament a l’estiu serà d’1,5 euros l’hora amb un màxim de 4 hores.

La zona asfaltada de l’aparcament de la platja Gran té capacitat per a un màxim de 240 vehicles, mentre que el de sauló disposa de 280 places. A partir d’avui, les dues zones estan separades i tenen accessos diferents: per l’avinguda de l’Onze de Setembre, la d’asfaltat i per l’encreuament entre el passeig del Mar i el carrer d’Aragó, el de sauló.

Aquests darrers dies, abans de la reobertura, s’ha renovat l’asfalt i aplanat el sauló. En aquest últim aparcament, a més, s’ha fet un giratori provisional al final de l’àrea perquè els vehicles puguin canviar el sentit de circulació.