El nou hospital Josep Trueta, a Salt. Just a davant de l’actual Santa Caterina. Aquesta és la proposta del grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Girona per posar punt final a la discussió sobre el planejament urbanístic al voltant de la construcció del nou hospital. «Hem de superar la discussió de petita capella sobre si l’hospital és a Salt o és a Girona perquè el que necessitem és el millor complex hospitalari possible i la proposta de l’Ajuntament de Girona podria endarrerir o complicar els terminis plantejats pel mateix conseller», va explicar aquest dijous la portaveu socialista, Sílvia Paneque, en una aposta que evitaria afectar a les dues masies que hi ha al límit dels dos termes municipals. Desplaçant, una mica, tot el complex cap al sud per construir-lo al cent per cent en terrenys de Salt, Can Sureda i Can Bellsolà, ja no haurien de ser expropiades. Una bona notícia per a les famílies propietàries i, segons va apuntar Paneque, també per a Girona i els seus veïns perquè les possibles «compensacions» per les expropiacions «tindrien afectacions a la peça del costat del parc de Jordi Vilamitjana a Mas Masó amb possible pèrdua de zones verdes i equipaments per als barris de Santa Eugènia i Can Gibert».

La també diputada socialista va argumentar la seva postura perquè, per una banda, situar un part del nou Hospital a Girona pot «allargar el procel procediment urbanístic» amb les expropiacions de les masies «quan a Salt ja hi ha feta l’aprovació inicial»; i, per l’altra, per criteris tècnics relacionats amb el funcionament del futur Campus de Salut. «Després de parlar amb representants del sector mèdic, la proposta de l’Ajuntament de Girona sembla poc operativa per al treball assistencial cooperatiu entre l’hospital de Santa Caterina i el nou Hospital Josep Trueta», va dir Paneque puntualitzant que els metges prefereixen que els dos hospitals estiguin el més a prop possible: «L’única manera de portar-ho a terme és estar al costat o davant de l’hospital Santa Caterina i que hi hagi una connexió fàcil, directa i senzilla que faciliti la mobilitat intrahospitalària». En aquesta línia, amb les converses amb Paneque i altres representants del PSC, des del món sanitari s’hauria posat sobre la taula la necessitat que els dos hospitals, Santa Caterina i futur nou Josep Trueta, estiguin «connectats» ja sigui directament, eliminant el trànsit de l’avinguda de la Pau, o amb passos elevats en una solució semblant a la que es va fer servir al voltant del Vall d’Hebron de Barcelona.

Afectació a Can Gibert

«El PSC intentarà que hi hagi un plantejament més eficaç i més ràpid i no plantejaments que ara no tenen cap mena de sentit», va insistir Paneque per a qui, més enllà dels possibles endarreriments, la insistència del govern liderat per Marta Madrenas a mantenir un part del nou hospital a Girona pot acabar repercutint en contra dels interessos de la ciutat per les compensacions que s’haurien de pagar a les famílies propietàries de Can Bellsolà i Can Sureda. Tants uns com els altres, ja han deixat clar que no volen negociar i que la seva prioritat és mantenir les dues masies, però en el seu moment el regidor Lluís Martí ja va assegurar que les compensacions hi sortirien guanyant econòmicament. La idea seria que les dues expropiacions fossin «pagades» amb uns terrenys a tocar del parc Jordi Vilamitjana al Mas Masó que acabarien ser urbanitzables. «Si utilitzem aquestes peces per compensar a les famílies perdem zona verda i perdem zona d’equipaments pels barris de Can Gibert i Santa Eugènia; són barris a on el que convé és mantenir espais verds i no és raonable que perdin més zones verdes per fer-hi pisos», va argumentar Paneque abans de recordar són els barris amb més densitat de població per davant de l’Eixample.