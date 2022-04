El Parc Científic i Tecnològic de la UdG va acollir ahir a la tarda la presentació del manifest que han signat més de cent científics a favor de l’energia eòlica marina flotant, on defensen la seva necessitat per anar cap a un model de transició energètica sempre que es tingui en compte l’opinió de la comunitat científica. A més de la presentació del manifest, també es van celebrar diverses xerrades sobre energies renovables i el futur del sector.

En aquest sentit, els promotors del Parc Tramuntana -l’única proposta que de moment hi ha sobre la taula per a fer un parc eòlic marí, que se situaria just davant de la costa de Roses- van emetre un comunicat de suport a la celebració de la jornada, ja que consideren que aquest manifest, que es va fer públic la setmana passada, «obre la porta a la creació d’un espai de debat i reflexió per construir un front comú amb el col·lectiu científic contra l’emergència climàtica i a favor del desplegament de l’eòlica marina flotant».