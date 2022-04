Des de finals de l'any passat, Girona disposa d'una tecnologia pionera a Catalunya per tractar i prevenir l'osteoporosi, malaltia que produeix una disminució de la densitat de massa òssia i que afecta, en gran mesura, dones de més de cinquanta anys quan entren en el període de la menopausa. Concretament, el centre de medicina esportiva Sportscat (Sports Medicine), ubicat a Girona i amb més d'una dècada de trajectòria centrada en la rehabilitació, fisioteràpia, prevenció de lesions degeneratives i la readaptació esportiva, ha importat d'Alemanya un aparell d’electromedicina pioner en el tractament de l’osteoporosi que inhibeix la degeneració òssia i estimula les cèl·lules de producció dels ossos.

El doctor i director del centre, Jordi Surós, ha explicat avui en la presentació de l'aparell que aquesta nova opció terapèutica “és una llum d’esperança per a un gran col·lectiu de gent que pateix o patirà osteoporosi”. Segons Surós, els tractaments que s’utilitzen actualment tenen moltes limitacions: “Els processos farmacològics només vetllen perquè es disminueixi el risc de fractura, però no tenen en compte si es millora la densitat òssia de l’usuari”. En concret, les opcions terapèutiques que hi ha actualment per tractar i prevenir l’osteoporosi i que estan validades per la Societat Espanyola de Reumatologia són dues, les no farmacològiques i les farmacològiques. És clau tenir uns bons hàbits alimentaris i físics ja que l’exercici moderat afavoreix l’estimulació òssia millorant la seva densitat. Si aquest primer nivell no és suficient, s’utilitzen les ajudes farmacològiques.

Segons detalla Surós, inicialment es comencen a prescriure calcis i vitamina D per afavorir l’absorció de calci. Aquesta farmacologia és de difícil ingesta perquè provoca estrenyiment i malestar. S’han de prendre en dejú i estar dret durant mitja hora sense ingerir cap tipus de menjar. Seguir aquesta pauta sol ser complicat, sobretot les persones grans. La durada d’aquests fàrmacs no pot ser superior a 5 anys. Un cop superat aquest esglaó terapèutic sigui per haver fet 5 anys de la seva ingesta o la suspensió per part del pacient, s’inicien els bifosfonats. Els fàrmacs més utilitzats en aquest cas són àcid alendrònic, àcid zolendrònic, raloxifeno, bazedoxifeno i denosumab. L’administració d’aquests bifosfonats intramusculars s’ha d’aturar, com a màxim, als dos anys. L'abús d'aquests últims fàrmacs augmenten el risc de patir càncer de ronyó i, a més, poden acabar cristalitzant en l'os i provocar una fragilitat "severa".

Tractament en deu sessions

És per això que Surós destaca la importància d'aquest tractament, que es porta a terme en deu sessions durant dues setmanes, és indolor i no té efectes secundaris. Els principals objectius són disminuir el risc de patir una fractura i augmentar la densitat òssia. "Les zones ressonants estimulen les cèl·lules, que es van carregant d'energia, i també frena aquelles que degeneren els ossos". Des de finals de l'any passat, s'han tractat una seixantena de pacients, majoritàriament dones de més de 50 anys, "que ja han notat millora" i actualment hi ha llista d'espera de dos mesos. "Per determinar l'evolució del pacient, cal fer un seguiment clínic, amb analítiques i una densitometria però els pacients que ja s'han sotmès al tractament han notat un canvi", especifica Surós. El preu del cicle de deu sessions és d'uns 1.500 euros en total i, d'altra banda, depenent de cada cas, es poden repetir les sessions de forma més periòdica. Cal tenir present, que cada vegada que es fa servir la màquina, cal pagar un cost a l'empresa corresponent a la propietat intel·lectual.

Estudi d'àmbit estatal

Paral·lelament, Jordi Surós està coordinant, des de finals de l’any passat, un estudi a Espanya en el qual hi participen tres centres més que també disposen d'aquesta tecnologia per comprovar fins a on s’aconsegueixen els resultats esperats en la densitat òssia. L’estudi té una durada de dos anys i el seu protocol es presentarà properament en un congrés internacional davant el col·lectiu científic. “L’estudi permetrà veure quin efecte real té sobre la densitat òssia. Es valorarà, a cada pacient, la densitat prèvia al tractament i un any després d'utilitzar Osteospin, mitjançant una densitometria òssia. També es farà un seguiment analític amb els marcadors responsables de la degradació i la formació òssia”. Aquest estudi se sumarà als ja realitzats en altres països que demostren “l’acció terapèutica real d’aquesta tecnologia”.

La companyia alemanya Med Tec, que ha rebut premis i reconeixements, té la patent d’Osteospin, aparell d’MBST ressonància magnètica terapèutica. La magnetoteràpia és, des de fa dècades, una opció molt utilitzada en la rehabilitació pels beneficis que té a nivell circulatori, antiinflamatori i ossi, i la ressonància magnètica terapèutica és un pas més d’aquesta tecnologia. Les dues teràpies són completament innòcues pels pacients, amb irradiacions no ionitzants i sense cap efecte secundari.