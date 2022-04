L'Ajuntament de Vilobí d'Onyar (Selva) ha acordat la suspensió temporal de llicències per a parcs d'energies renovables en sòl no urbanitzable durant un any per estudiar una modificació de les normes subsidiàries (NNSS) i regular l’impacte que aquestes instal·lacions poden tenir en l'entorn. La mesura s'ha aprovat a l'últim ple per unanimitat. El procés de modificació, a més, contempla una consulta prèvia pública, per tal de recopilar l’opinió de la població en general i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

L'alcaldessa de Vilobí d’Onyar, Cristina Mundet, assegura que "és necessària una regulació per assolir el màxim consens i evitar la instal·lació massiva d’aquestes instal·lacions i l’impacte que poden tenir al territori". De fet, Vilobí és un dels municipis que en els últims mesos ha rebut propostes per a la instal·lació de camps fotovoltaics. La darrera, per un hort solar dunes 100 hectàrees. En aquest sentit, Mundet diu que no pretenen evitar-ne la instal·lació sinó "regular les condicions d'implantació".