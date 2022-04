El Bisbe Francesc Pardo ha sigut un bon bisbe. I avui em sumo al condol que milers de gironines i de gironins estan transmetent al conjunt de la família diocesana, colpida per aquesta pèrdua. Una pèrdua d’una persona culta, amable i solidària. El Bisbe Francesc tenia una preocupació excepcional sobre alguns dels temes que més colpegen la societat en la qual ens ha tocat viure, a partir de la seva tasca religiosa exercida amb senzillesa i humanitat. Sovint, el sentia parlar sobre com cal encarar la realitat de les persones vulnerables, o de la manera com l’església ha d’enfrontar-se als seus propis errors. I com a Ajuntament sabíem que podíem comptar amb la seva col·laboració. El seu tarannà conciliador el va portar a no mantenir cap ambigüitat pel que fa a la relació entre Girona i el món. I va ser clar en la defensa del dret a decidir de Catalunya. Recordo vivament les seves paraules en la tradicional missa de Sant Narcís, des d’on va fer bandera de la facultat que tenim els catalans d’escollir el nostre present i de determinar el nostre futur. Amb la seva clara fermesa a favor de la democràcia i la llibertat, el Bisbe Francesc es va fer estimar i respectar dins una ciutat majoritàriament compromesa amb els drets fonamentals, tant entre els creients com entre els que no ho són. Sens dubte, un coneixement de la identitat del país i una sensibilitat amb la ciutat cultivats gràcies a una trajectòria lligada sempre a Catalunya i a un concepte de la fe obert i integrador. Confiem que aquests siguin trets que mantingui el seu successor. L’estima i admiració mútua entre el Bisbe Francesc i la diòcesi s’ha demostrat aquestes darreres setmanes amb el neguit sobre el seu estat de salut. A les portes de la Setmana Santa, vull agrair públicament tot el que ha aconseguit i posar en valor el seu llegat personal i eclesiàstic. Descansi en pau.