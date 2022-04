El juny del 2020, en plena pandèmia, el bisbe Francesc va escriure una carta pastoral titulada Meditació des de l’experiència de la covid19. Es feia ressò a la típica pregunta que molts en ens hem fet més d’una vegada: «Si Déu existeix, per què permet el mal»?. Em va agradar molt que assegurés que «no hi ha res més pagà i anticristià que considerar l’epidèmia com un càstig de Déu». I era d’agrair, perquè per les xarxes ja corrien missatges aterradors de grups considerats cristians que asseguraven que el coronavirus era un càstig de Déu pel mal comportament en aspectes, sobretot morals, de la humanitat. Grups que emulaven els seus avantpassats quan no van tenir escrúpols en assegurar que l’enfonsament del Titanic (any 1912) ho havia estat. L’olor de naftalina no ha caducat, encara, per a alguns.

Des de finals del 2008, el bisbe Francesc va continuar, com havien fet els seus antecessors, escrivint la carta setmanal al Full Parroquial que després llegia en el programa de ràdio diocesà Església Viva, que un servidor presenta cada setmana per diferents emissores locals de la diòcesi. Gràcies a aquestes cartes hem pogut saber que era un home alegre, i que considerava l’alegria «una crida que havia de tenir tot cristià» (17 desembre 2017). Afirmava que cadascun de nosaltres porta també la seva creu, «la de la solitud, la de la seva malaltia o de les persones properes i estimades; la de la manca de treball o de futur, la de no sentir-se valorats o estimats» (20 març 2016). El seu llenguatge era molt proper i sincer. Era fàcil d’entendre. «La manera com ens acostem i tractem els altres -externament i internament- manifesta la veritable consideració i estima que els tenim» (3 abril 2016) i no li tremolava el pols per afirmar que «aturant la immigració a les portes d’Europa estem perdent els valors que es han configurat» (15 gener 2017) o que «Jesús ha tingut èxit amb els petits i senzills, i ha fracassat amb els poderosos i amb els savis i dirigents del seu poble» (23 juliol 2017). En són alguns exemples. Descansi en pau, bisbe Francesc.