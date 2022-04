El Departament d’Educació garantirà la gratuïtat del P2 en les escoles bressol públiques assumint els 1.600 euros anuals per plaça que es calcula que fins ara assumien les famílies. A més, subvencionarà amb 800 les places privades, cosa que permetrà reduir el cost que assumeixen pares i mares. Fins ara la Generalitat assumia un terç del cost, els municipis un segon terç i el darrer les famílies, segons consta a l’acord signat amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). Ara Educació assumirà dos d’aquests terços i els municipis mantindran el seu. D’altra banda, la conselleria calcula que gràcies als fons Next Generation es podrien crear fins a 10.000 places de 0-3 noves en tres anys.

D’aquesta manera, la Generalitat assumirà la part de les famílies i continuarà pagant els seus 1.600, més 200 euros que abona en concepte del deute que va contraure fa uns anys i que la justícia l’obliga a retornar. Els municipis continuaran pagant la seva part, 1.600 més. Aquestes aportacions s’han calculat en base al càlcul mitjà del cost de la plaça en les llars públiques. Actualment n’hi ha 42 titularitat de la Generalitat i 926 municipals, que pertanyen a 566 municipis.

Tot i que per als municipis no hi ha canvi, les entitats municipalistes i el Departament han signat un acord aquets divendres on queda reflectit com es faran els pagaments. Es farà a través de bestretes al juny, al gener i al setembre, quan es farà una liquidació sobre les places reals.

Amb aquestes aportacions les famílies no hauran de pagar pel cost de l’escolarització del P2 però sí que hauran d’abonar serveis complementaris, com poden ser el menjador o l’acollida, com ja passa a les escoles.

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha detallat que al pressupost del 2022 hi ha consignats 90 milions per fer front a aqueta mesura el curs vinent. Ha afegit que es manté el «compromís» d’arribar a la gratuïtat del 0-3 aquesta legislatura, tot i que ha afegit que caldrà analitzar en cada moment les disponibilitats pressupostàries perquè «tot no es pot fer alhora».

La portaveu de l’Associació Catalana de Llar d’Infants, Mireia Català, va afirmar que es tracta d’una «bona mesura» pel sector, però va reivindicar per a les preivades els mateixos recursos que per a les públiques, ja que una distribució «igualitària» en les quotes faria que «cap família es quedés sense plaça».