La vinya és una imatge que apareix a l’Antic Testament referida a Israel com a poble de Déu. Jesús també la utilitza en algunes paràboles. I sant Pau parla de l’Església com a conreu o camp de Déu. El bisbe Francesc Pardo va néixer al Penedès, terra de vinyes. I la vinya ha estat una referència constant en la seva vida. Va triar com a lema episcopal «ut vitam habeatis» («perquè tingueu vida») i va col·locar en el seu escut la imatge d’un cep. Talment com David, que va passar de ser pastor a pasturar el poble de Déu, o com Pere, que de pescador va convertir-se en pescador d’homes, Francesc, nascut en una terra de vinyes, va rebre de Jesús l’encàrrec de treballar a la seva vinya. Ho ha fet com a capellà –ordenat per Jubany el 1973– i com a bisbe des de 2008. Ha estat un gran treballador, infatigable. Procurava fer-se present a totes les activitats que podia. Un dels seus darrers actes públics va ser a Santa Coloma de Farners, el 20 de gener, amb motiu de la recepció del pelegrí de Tossa. Les visites pastorals li van facilitar l’apropament a la vida eclesial i social de tota la diòcesi. Era sensible a la fe de la gent senzilla, com ho mostra el pregó de Setmana Santa de 2009, sobre la pietat popular. S’esmerçava a proclamar la bona notícia de la salvació. Ho vaig poder comprovar treballant un temps al seu costat com a delegat de mitjans de comunicació social del Bisbat. Aquests dos darrers cursos he tingut l’ocasió de tractar-lo com a director de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. El bisbe Francesc no escrivia llibres de teologia, però tenia un pensament teològic d’orientació pastoral. Va ser director del Centre d’Estudis Pastorals de les diòcesis de Catalunya i va participar en el Concili Provincial Tarraconense de 1995. Que pugui gaudir per sempre de la vida que desitjava per a tothom ja ara i aquí.

Monsenyor Francesc Pardo i Artigas ha guiat la diòcesi de Girona en els darrers tretze anys i mig i ha aconseguit transmetre un missatge de proximitat envers els fidels en particular i la ciutadania en general. Era habitual la seva presència a actes religiosos, populars i festius, d’acord amb la seva voluntat d’apropar l’Església al poble, tal i com va anunciar quan va ser ordenat bisbe de Girona, l’octubre del 2008, tres mesos després de que fos nomenat pel papa Benet XVI. El bisbe Francesc, fill predilecte de Torrelles de Foix, el seu poble de naixement, després del seu pas en funcions molts diverses per l’Arxidiòcesi de Barcelona i la Diòcesi de Terrassa, es va convertir en un gironí més i va fer una immersió en la realitat gironina i de l’Alt Maresme fins a sentir-se com a casa i haver decidit, després de presentar la seva renúncia al Papa quan va fer 75 anys, que es quedaria a viure a Girona i ajudaria a les necessitats de la Diòcesi després del nomenament d’un nou bisbe. La malaltia que l’havia apartat les darreres setmanes de les seves funcions impedirà que pugui complir aquest darrer servei al poble gironí, tal i com ell havia desitjat. En uns temps complexos per l’Església, amb la manca de noves vocacions i l’envelliment de la majoria de capellans, monsenyor Pardo va lluitar per no deixar desatesa cap parròquia i mantenir el contacte amb els fidels en la mesura del possible, en la línia de revalorar la missió del capellà diocesà que havia anunciat en la seva ordenació. Han estat i són anys complicats per l’Església catòlica, però cal destacar del bisbe la seva voluntat d’estar a prop del poble i la seva aposta permanent pel diàleg i la negociació fins i tot en els moments més delicats. També cal destacar la bona tasca que va fer des de la direcció de Catalonia Sacra, que vetlla pel patrimoni cultural de l’Església a la Conferència Episcopal Tarraconense. Es pot dir que ha estat un bisbe present i proper. Descansi en pau, bisbe Francesc!