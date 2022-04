El Govern de la Generalitat ha nomenat la infermera Carme Vilardell i l’advocat Josep Maria Solé nous membres del Consell d’Administració de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), en substitució de Rafael Cubí (1957-2021) i Joan Lluís Ramis (1951-2022). En el mateix acord, l’executiu ha renovat la vocalia de Maria Teresa Lapiedra.

Solé és director de l’entitat Support-Girona i activista i consultor internacional en matèria de drets humans i discapacitat, així com del canvi estratègic en la gestió d’organitzacions de serveis socials. Vilardell es va incorporar al Santa Caterina l’any 1981, on va exercir tant la seva faceta assistencial com de gestió al capdavant de l’àrea quirúrgica, com a supervisora, des del 1985 fins a la seva jubilació, l’any 2018