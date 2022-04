El mes de març del 2022 serà recordat per a molts com un mes força atípic en l’àmbit meteorològic, sobretot per la falta d’hores de sol. El meteoròleg Gerard Taulé ha analitzat les dades de l’estació meteorològica de l’aeroport de Girona – ja que no hi ha dades de la capital- i mostren que hi ha hagut només 85 hores il·luminades per aquest astre. Aquesta situació no es donava des de feia 79 anys, cal remuntar-se fins al març de 1943 per trobar menys hores de sol, segons l’especialista. Aquest març per tant, ha estat el més ennuvolat de tota la sèrie, amb una mitjana de 6,8 octes, quan la mitjana climàtica és de 4,6 octes. A Salt també s’ha produït el rècord amb més dies de cel tapat: 21, segons Taulé.

A Banyoles també s’ha viscut el període més llarg sense sol, com a mínim, des de l’any 2000. Els meteoròlegs Enric i Gabriel Estragués expliquen que des que l’observatori Meteobanyoles pot mesurar la radiació solar i les hores de sol diàries no tenien cap registre de qualsevol mes amb tan poques hores de sol com aquest mes de març. Durant els 31 dies han arribat només a les 73 hores i 42 minuts de sol, tot un rècord. En teoria, en aquesta ciutat un març amb tots els dies de sol del matí fins el vespre, hauria de ser de 358 hores de sol. Per veure com d’anormal ha estat aquest mes que acabem de tancar és veure com per exemple, el novembre de 2011 ja va haver-hi llavors un rècord de poca radiació solar, amb 128 hores; l’altre mes que va tancar amb poc sol és el febrer de 2018 que va tenir 116 hores. La xifra però d’aquest març és molt més baixa, destaquen els meteoròlegs, de 74 hores, un cas ben inusual. Un altre aspecte a destacar és que l’estació meteorològica de Salt ha viscut també un rècord de pluja aquest mes de març. S’han acumulat 204,7 litres i s’ha convertit en el mes més plujós des del 1999 l’inici de la sèrie. A Banyoles també recorden aquest mes com a molt plujós. Es venia d’un hivern sec i sense pluja, recorden Enric i Gabriel Estragués i en canvi el març ha tingut 16 dies amb precipitacions. Un total de 105 hores reals de pluja i s’han registrat 161,6 litres. Pel que fa a les temperatures, la temperatura mínima al centre de Salt ha estat de 5,6ºC i a les Deveses de Salt de 2,9ºC. La temperatura mitjana ha estat de 11,7ºC, la normal d’un març. No obstant aquesta mitjana «normal» amaga les seves «rareses» explica Taulé. D’altra banda, la temperatura mitjana de les màximes és la segona més baixa de la sèrie: 15,5ºC. D’altra banda, la mitjana de les mínimes ha estat de 7,7ºC, amb una anomalia positiva de 2,3ºC més, l’abundant nuvolositat i precipitació ha afavorit que les mínimes hagin estat altes, amb cap dia de glaçada. L’amplitud tèrmica mitjana mensual – 12,2ºC- ha estat la més baixa de qualsevol mes al centre de Salt des del juliol de 1999.