El món polític, social i cultural tant de les comarques gironines com d’arreu de Catalunya va mostrar ahir el seu condol per la mort de Francesc Pardo. Diversos consellers del Govern, com la titular de Justícia, Lourdes Ciuró; la d’Exteriors, Victòria Alsina; i la d’Universitats, la gironina Gemma Geis, van publicar a les xarxes els seus missatges de condol i van enviar una abraçada als familiars i a la comunitat cristiana. Per altra banda, Carles Puigdemont, que va coincidir amb Pardo durant la seva etapa com a alcalde de Girona, també va lamentar la mort del bisbe a través de Twitter i el va recordar com «un bon bisbe, una bona persona i un bon amic». L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va recordar el seu «respecte a les llibertats» assegurant que serà recordat com «un bon bisbe». Per altra banda, el president de la Conferència Episcopal i arquebisbe de Barcelona, el cardenal Juan José Omella també va mostrar el seu condol a través de les xarxes.

Les mostres de condol també es van succeir a la zona del Pendès, d’on Pardo era originari, i a les ciutats on havia exercit la seva tasca, com Terrassa i Granollers. L’Ajuntament de Torrelles de Foix, on Pardo havia nascut i d’on era fill predilecte, ha decretat dos dies de dol i té previst dedicar-li un carrer. Condol d’Omella i Planellas Un dels primers en mostrar el seu condol a les arxes socials va ser el president de la conferència episcopal i arquebisbe de Barcelona, Joan José Omella, que va publicar un missatge desitjant que descansi en pau i anunciant que resarà per la seva ànima. Poc després també va piular l’arquebisbe de Tarragona, el gironí Joan Planellas, recordant la relació que tenia amb Pardo. Precisament va ser Pardo qui va acompanyar Planellas quan es va fer públic el seu nomenament com a aquebisbe de Tarragona. Per això, Planellas va afirmar que se sentia «profundament unit al dolor» de la diòcesi de Girona, del qual n’és originari. També els bisbats d’Urgell i Solsona van publicar missatges de condol. En plana política, les conselleres Gemma Geis (Universitats), Lourdes Ciuró (Justícia) i Victòria Alsina (Exteriors) van lamentar la mort del bisbe gironí. Ciuró va enviar una «sentida abraçada» als familiars i a la comunitat cristiana de la diòcesi de Girona. Alsina, per altra banda, va qualificar la mort de Pardo com una «gran pèrdua pel país» perquè era un home compromès amb la seva terra. Per la seva banda, la gironina Gemma Geis va donar «el condol a tota la comunitat» per la mort d’una «persona afable i oberta a debatre». També el líder del PSC, Salvador Illa, va tenir un record per al finat, a qui va conèixer durant la seva etapa com a rector de Sant Esteve de Granollers. Illa va lamentar la seva mort i va enviar el seu condol a la família i a tota la comunitat eclesiàstica. Reaccions a Girona A nivell gironí, l’expresident de la Generalitat i també exalcalde de Girona, Carles Puigdemont, va piular sobre la mort del bisbe. Puigdemont va recordar que Francesc Pardo era «un bon bisbe, una bona persona i un bon amic». L’expresident també va recordar que el bisbe va seguir «fidel a l’esperit evangèlic en moments en què d’altres més poderosos se’n van apartar». L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va incidir en el caràcter «col·laboratiu» de Francesc Pardo i va assegurar que sempre s’ha implicat en la seva tasca amb «senzillesa i humanitat». Per això va demanar que descansi en pau al que ha estat «un bon bisbe». La tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas també va mostrar el seu condol, igual que ho van fer el grup municipal de Guanyem Girona i la regidora socialista Sílvia Paneque, que va agrair la seva «tasca i dedicació» durant els més de tretze anys que ha estat al capdavant de la diòcesi. Guanyem Girona va fer arribar el seu condol a la família i amics feligresos, mentre que el vicealcalde de Cultura, Quim Ayats (ERC) també va lamentar el decés i va fer públic el seu condol. Altres entitats i personalitats com l’hospital de Figueres, els Manaies de Girona, la Fundació Pere Tarrés i el pintor gironí Enric Ansesa també van lamentar la pèrdua a través de Twitter. Llibre de condol del Bisbat Per la seva banda, el Bisbat ha habilitat un llibre de condol a la seva pàgina web, on totes les persones o entitats que ho desitgin poden escriure la seva nota de comiat. Al llarg del dia, s’hi van anar dipositant mostres de suport procedent de tot Espanya.